Apple, katlanabilir ekran teknolojisindeki zorluklar yüzünden, uzun yıllardır konuşulan katlanabilir iPad projesini bir süre daha erteleyebilir.

Şirket ürün kalitesini ve dayanıklılığı üst planda tutmak için biraz daha beklemeyi göze alıyor.

Katlanabilir iPad için pek de acele etmeme kararı alan Apple, geliştirme sürecini uzatmayı düşünüyor.

Apple’ın katlanabilir cihaz pazarına girmeye hazırlandığı biliniyor. Uzun yıllardır çeşitli dedikodulara konu olan katlanabilir iPhone’dan sonraki adım katlanabilir iPad olacak gibi görünüyor. Fakat şirket tableti beklemeye zorlayan bir dizi sorunla karşılaşıyor.

Geçen yılki raporlarda şirketin böyle bir hamle gerçekleştirebileceği söyleniyordu. Ortaya çıkan son raporlara göre katlanabilir iPad modeli ile tanışmamız daha da uzun sürebilir. Bu ürünün arkasındaki mühendislik etkileyici olacak. Yüksek fiyatlardan alıcılara hitap edecek model, muhtemelen sınırlı bir tüketici topluluğuna ulaşacak.

Dolayısıyla bu da Apple’ın en büyük zorluklarından biri olacak. Yakın zamanda DigiTimes tarafından yayınlanan bir rapor, Apple’ın katlanabilir iPhone’u için erken prototipleme aşamasından bahsediyor. Önceki söylentiler, kitap benzeri bir form faktörüne ve güncellenmiş 14.1:10 en boy oranına işaret ediyordu.

Titanyum alaşımlı çerçeve ve 48 MP kameraların benimsenmesi katlanabilir iPad’e de uzanabilir. Fakat Jukanlosreve’den gelen son bilgiler, yeni tabletin geliştirilmesinin durdurulduğuna işaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan raporlarda cihazın 2027’de piyasaya çıkacağına ilişkin bilgiler verilse de artık bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığı anlaşılıyor.

Apple neden katlanabilir iPad projesini askıya aldı?

Apple’ın katlanabilir bir iPad ile ilerlemek istememesinin birçok nedeni bulunuyor. Üretim sorunları ve pahalı bileşenler, özellikle de esnek ekran teknolojisi şirket adına büyük engeller doğuruyor.

Apple’ın ürün tasarımına öncelik verme eğilimi, ekrandaki görünür kırışığı kabul edilemez bir kusur haline getiriyor. Kırışıklığı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak pahalı bir süreç olarak biliniyor.

Ekran analisti Ross Young, Apple’ın katlanabilir iPhone’da, kırışıklığı ortadan kaldırmak için kimyasal olarak işlenmiş daha kalın ön cam kullanma ihtiyacı hakkında yorumda bulundu. Bu adımı üretim sürecine eklemek, üretim maliyetlerini daha da artıracaktı.

Apple da tüm bu gerekçeler dolayısıyla katlanabilir iPad hayallerini bir süre daha ertelemeye karar verdi. Şirket henüz tamamlanmamış bir ürünle karşımıza çıkmak yerine kusursuz ve mükemmeliyetçi bir yaklaşımı benimsiyor.

Apple tablet pazarındaki liderliğini koruyor

Apple, tablet pazarında en yüksek küresel pazar payına sahip durumda. Bu segment, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin kazanç konferans görüşmesinde 6,4 milyar dolar gelir elde etti.

Fakat bu ürün serisinin satışları durgun durumda. Tüketiciler bir tablet için çok az veya hiç ek kullanım bulmuyor. Bu cihazları satın alan kullanıcılar, yenilikçi ve ilgili kullanım durumlarının olmaması nedeniyle akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlardan daha uzun süre tutma eğiliminde.

Katlanabilir bir iPad resmi bir sunum sırasında dikkat çekebilecek olsa da bu elbette ki mutlaka satışların artması anlamına gelmeyecek. Karmaşık üretim süreciyle ilişkili yüksek fiyat etiketi, tam tersine standart boyutlu iPad’lerin satışlarını artırabilir.