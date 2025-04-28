Temmuz’da çıkacak Samsung Galaxy Z Fold 7 & Flip 7’nin özellikleri sızdı

Samsung'un amiral gemisi katlanabilir telefonları için geri sayım başladı.

Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modellerinin Temmuz ayı başında piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Merakla beklenen cihazların teknik özellikleri ortaya çıktı.

Samsung’un yeni katlanabilir telefon modelleri bu yaz gerçekleşecek “Unpacked” etkinliğinde karşımıza çıkacak. Merakla beklenen cihazların en erken Temmuz ayı başlarında duyurulacağı öne sürülüyor. Beklentilere göre mevcut modellerin iddia edilen halefleri olan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’ye odaklanmış durumda.

Samsung lansman etkinliği için kollarını sıvarken, söylentilerin yankısı gelecek ürünlerin imajını oluşturmaya başladı bile. Ortaya çıkan dedikodular arasında Galaxy Z Flip 7’nin işlemcisiyle ilgili önemli ipuçlarına yer veriliyor. Katlanabilir telefonun Exynos 2500 yerine Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacağı söyleniyor.

Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 neler sunacak?

TechManiacs’ın iddialarına göre Galaxy Z Flip 7 modelinde Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga seti kullanılacak. Snapdragon 8 Gen 3’ün halefi olan bu işlemci, Samsung’un kendi ürettiği alternatif Exynos 2500’ü geride bırakabilme yeteneğiyle üst düzey bir performans vadediyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ayrıca dış ekrana yönelik bir yeniliğe de ev sahipliği yapacak. Köşegen uzunluğu Galaxy Z Flip 6‘nın 3.4 inçlik köşegen uzunluğuna göre oldukça büyük bir sıçrama yaparak 4 inçe kadar çıkabiliyor. Bu da telefon kapalıyken daha fazla etkileşim ve kullanılabilir alan anlamına geliyor.

Diğer söylentiler ise Galaxy Z Flip 7’nin yerini aldığı modelden daha ince olabileceğini öne sürüyor. Fakat şimdilik ne yazık ki cihazın kesin boyutları bilinmiyor. Kamera konusunda ise yeni Flip’in selefiyle aynı sete sahip olacağı bekleniyor. Yani cihazda 50 MP ana sensör ve 12 MP ultra geniş lens yer alacak.

Cihazın pil ömrü ise 4.300 mAh’ye çıkarılacak. Bu önemli iyileştirme, Galaxy Z Flip 6’nın 4.000 mAh’lik pil kapasitesine kıyasla yüzde 7,5’lik bir artışı ifade ediyor. Böylelikle günlük kullanımda daha uzun pil ömrü sağlanacağı anlaşılıyor.

Galaxy Z Fold 7 ise daha ince bir tasarıma sahip olacak. Cihaz kapalıyken sadece 8,2 mm kalınlığa ulaşacak. Bu da onu Galaxy Z Fold 6‘nın 12,2 mm’sinden çok daha ince bir hale getirecek.

Katlanabilir dahili ekran ile ilgili de ipuçları geldi. Köşegeninin Fold 6’nın 7,6 inçine kıyasla 8 inçe kadar uzanma olasılığıyla daha da geniş bir tablet deneyimi vaat ediliyor. Ancak asıl büyük iyileştirme kamera bölümünde ortaya çıkabilir.

Bazı kaynaklara göre Galaxy Z Fold 6 modelinin 50 MP’lik kamerasına göre büyük bir yükseltme olan yeni bir 200 MP’lik ana sensörden söz ediliyor. Yeni ana sensör, önceki modelden devralınan iyi bilinen 12 MP ultra geniş ve 10 MP 3x telefoto kameralarla birlikte gelecek.

Galaxy Z Fold 7’nin lansmanda Fold 6’dan yaklaşık 100 Euro daha yüksek bir fiyata sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak yine de bu bilginin resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek isteriz.