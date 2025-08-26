Samsung Galaxy S26 Ultra’nın pil kapasitesi doğrulandı

Galaxy S26 Ultra'nın pil kapasitesi CQC (China’s Quality Certification) veritabanında doğrulandı.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu, 2020 yılındaki Galaxy S20 Ultra'daki batarya kapasitesi korumaya devam edecek.

Cihazda 5.000 mAh pil kapasitesi yer alacak.

Samsung’un 2026 yılının başlarında resmi olarak duyurmadığı planladığı bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S26 Ultra ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Selefinden daha güçlü özelliklerle donatılacak olan cihaz, ortaya çıkan son raporlara göre pil kapasitesinde büyük bir yenilik ortaya koymayacak.

Samsung kullanıcıları aslında birkaç nesildir amiral gemisi telefon modellerinde büyük bir pil devrimi ile karşılaşmayı bekliyordu. Fakat bir sonraki “Ultra” modeliyle birlikte bu beklenti adeta doruğa çıktı. CQC (China’s Quality Certification) yaklaşan cihazın bataryasının değişmeden kalacağını bizlere gösterdi.

Galaxy S26 Ultra, 6 yıllık bataryasını korumaya devam edecek

SamMobile’a göre Samsung’un yeni amiral gemisi cihazı, 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy S20 Ultra’dan bu yana mevcut olan aynı kapasite olan geleneksel 5.000 mAh hücresini korumaya devam edecek.

Bu dikkat çeken rapor, pil boyutunda bir artışla ilgili dedikodulara son veriyor. Sertifikasyon verileri Güney Koreli şirketin hiçbir kullanıcısının gerçeğe dönüşmesini istemeyeceği bir durumu doğruluyor.

Samsung’un güncelliğini yitirmiş teknik özellikleri tekrarlamasına rağmen ilginç stratejiler sunmaya hazırlandığı yönünde işaretler mevcut.

Daha önce ortaya çıkan raporlarda, Galaxy S26 Ultra’nın 65W hızlı şarj teknolojisini sunacağı sızdırılmıştı. Bunun da yeni 2nm litografi yonga setiyle birleştiğinde daha yüksek enerji verimliliği sağlayabileceği vurgulanıyor.

Ayrıca yazılım ve donanım optimizasyonları da tüketim ve performans arasında bir denge kurulmasını sağlayabilir. Dolayısıyla 2026 yılında odak noktası, teknik özelliklerde basılı rakamlardan ziyade günlük yaşamda kullanıcı deneyimini genişleten çözümler olabilir.

Pil kapasitesinin yükseltileceği yönündeki söylentilerin yanı sıra geçtiğimiz haftalarda Ice Universe, cihazın 5.000 mAh’lik bataryasını korumaya devam edeceğini erkenden söylemişti. Fakat güncel sertifikasyon belgesiyle birlikte bu konu ilk kez doğrulanmış oldu.

Önemli performans iyileştirmeleri sunulacak

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu performanstan ödün vermeyen bir donanıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İddialara göre cihaz Qualcomm’un henüz tanıtmadığı üst düzey Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipinden güç alacak.

Bunun yanı sıra Galaxy S26 Ultra, bu yıl duyurulan selefinde bulunan 8,5 Gbps’yi geride bırakarak 10,7 Gbps hıza ulaşabilen LPDDR5X modüllerine sahip olacak.