F/P canavarı Nothing Phone 3a Lite piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Nothing, bütçe dostu fiyat etiketine öyle çıkan Phone 3a Lite'ı resmen tanıttı.

249 dolardan başlayan fiyatlarla küresel pazara sunulan modelin çok yakında Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

MediaTek Dimensity 7300 Pro çipinden güç alan model, Nothing'in imzası haline gelen Glyph ışığını da bünyesinde barındırıyor.

Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyim sunan Nothing Phone 3a Lite resmen tanıtıldı. Markanın alışık olduğumuz fütüristik estetiğini sürdüren cihaz, şeffaf bir arka panel sunuyor. Güçlü ekranıyla dikkatleri üzerine çeken modelin ilerleyen haftalarda Türkiye pazarında da satışa çıkması bekleniyor.

Nothing Phone 3a Lite özellikleri

Ekran: 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nite kadar parlaklık, 10 bit renk hızı ve 2160Hz PWM yenileme hızına sahip 6,77″ Full HD+ AMOLED ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB depolama

Selfie kamerası 16 MP (24 mm) ön kamera, 1/3″ sensörlü f/2,45

Arka kamera: 50 MP (24 mm) ana sensör, optik görüntü sabitleme özellikli f/1.88 diyafram açıklığı, 8 MP ultra geniş sensör (15 mm), f/2.2 ve 2 MP makro sensör, f/2.4

Bağlantı: Çift SIM 5G, WiF 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C

Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı NothingOS 3.5 kullanıcı arayüzü

Nothing’in yeni giriş seviye telefonu 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nite kadar parlaklık, 10 bit renk derinliği, entegre parmak izi sensörü ve Panda Glass korumasına sahip 6,77 inç Full HD+ AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor.

Nothing Phone 3a Lite modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 Pro 5G çipinden güç alıyor. Cihazda 8 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Aynı zamanda microSD kart destekli 128 veya 256 GB dahili depolama alanı seçenekler mevcut.

Ana kamerada üç sensör yer alıyor. 24 mm eşdeğeri ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP makro sensör bulunuyor. Selfie kamerası olarak ise 16 MP bulunuyor.

GSMArena’ya göre bütçe dostu yeni Nothing telefonu, 33W şarj destekli 5.000 mAh kapasiteye sahip. Android 15 işletim sistemini temel alan Nothing OS 3.5 kullanıcı arayüzü bulunuyor. Modelin üç büyük Android güncellemesini ve altı yıllık güvenlik güncellemelerini destekleyeceği vurgulanıyor.

Nothing Phone 3a Lite fiyatı

Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneğine sahip olan telefon, 249 dolar (vergiler hariç yaklaşık 10 bin TL) fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

İlk olarak ABD, Avrupa ve Japonya pazarlarında satışa sunulan yeni Nothing telefonu muhtemelen yakında Türkiye’de de satışa çıkacak.