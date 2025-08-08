Samsung Galaxy S26 Ultra olağanüstü performansıyla gümbür gümbür geliyor

Galaxy S26 Ultra'nın performans konusunda taviz vermeyeceğine ilişkin yeni raporlar ortaya çıktı.

Amiral gemisi akıllı telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 2 yonga setiyle iddialı bir performansa ev sahipliği yapacak.

Şirket ayrıca RAM gücünde de çeşitli iyileştirmeler sunmayı amaçlıyor.

Samsung’un performans canavarı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli için geliştirme çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması planlanan Galaxy S26 Ultra, anlaşılan o ki yalnızca serinin en gelişmiş seçeneği olmakla kalmayacak; ayrıca “2026’nın en iyi telefonları” arasında da rekabet edecek gibi görünüyor.

Şimdiye kadar birçok söylentiye konu olan yeni üst düzey Samsung telefonu yüksek performanslı yonga seti ve RAM desteği sayesinde muazzam bir hız ortaya koyacak. Kullanıcı deneyimini artıracak olan bu iyileştirmeler, performanstan ödün vermeyen bir mobil deneyime kapı aralamamıza yardımcı olacak.

Galaxy S26 Ultra önemli iyileştirmelerle geliyor

Amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modelinin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemciyle donatılacak. Aynı zamanda RAM kapasitesinde önemli iyileştirmelerle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

@UniverseIce adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından yayınlanan bilgilere göre cihaz, geçen yıl duyurulan selefi Galaxy S25 Ultra’da bulunan 8,5 Gbps’yi geride bırakarak 10,7 Gbps hıza ulaşabilen LPDDR5X modüllerine sahip olacak.

Bu önemli değişiklik, önceki modele kıyasla veri aktarım hızında yüzde 25’lik bir artışı temsil ediyor. Bu iyileştirme de yükleme sürelerini kısaltmayı, daha kararlı grafik performansı sunmayı ve yoğun uygulamaların yürütülmesini optimize etmeyi vaat ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu RAM versiyonunu ilk olarak Nisan 2024’te tanıttı. Şirket şimdi ise yeni amiral gemisinde kullanması bekleniyor.

Bu yapılandırmayla birlikte Galaxy S26 Ultra, rakipleri arasında en hızlı belleğe sahip olabilir. Micron ve SK Hynix gibi üreticiler LPDDR5T standardını sunuyor. Fakat Samsung tarafından geliştirilen çipten daha düşük olan 9,6 Gbps maksimum hıza sahip.

Geliştirilmiş RAM’in yanı sıra S26 Ultra’nın donanımının, yeni belleğin hızını Snapdragon 8 Elite Gen 2’nin işlem gücüyle birleştirerek genel performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunması bekleniyor.

Samsung henüz Galaxy S26 Ultra’nın teknik özelliklerini resmi olarak doğrulamadı. Fakat modelin premium segmentte teknik üstünlüğünü koruması bekleniyor. Cihazın özellikleri ile alakalı sızıntılar da bizlere önemli ipuçları sunuyor.