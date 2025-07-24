Samsung Galaxy S26 Ultra’da sürpriz yok: 5.000 mAh pil aynı kalıyor

Samsung Galaxy S26 Ultra, selefleriyle aynı 5.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkacak.

Amiral gemisi telefon modeli, aynı batarya kapasitesine rağmen yazılımsal çözümlerle pil ömrünü artıracak.

Merakla beklenen Galaxy S26 ailesinin önümüzdeki yılın başlarında resmen tanıtılması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni üst düzey akıllı telefon ailesini piyasaya sunacak. Galaxy S serisinin yeni üyesi 2026’da tüketicilerle buluşacak. Merakla beklenen cihazlarla alakalı her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, ortaya çıkan son raporlar ise ailenin en güçlü üyesinin pil kapasitesine ışık tutuyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra hakkındaki sızıntılar, sektördeki hızlı dönüşümlere rağmen yerleşik özelliklere sadık kalma kararını ortaya koyuyor. Ice Universe’den gelen son bilgiler, cihazın bataryasının 5.000 mAh olarak aynı kalacağını güçlü bir şekilde gösteriyor.

Bu tahminler resmi olarak doğrulanırsa, şirket Galaxy S serisindeki amiral gemisi modeli için bu kapasiteyi üst üste yedinci kez kullanacak. Bu stratejik karar, yaygın olarak kanıtlanmış bir formüle olan güvenin pekiştirildiğini de bizlere gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra yazılım-donanım desteğiyle pil ömrünü genişletecek

5.000 mAh pilin yıllardır benimsenmesi, başlı başına bir zayıflık olarak kabul edilmiyor. Zira Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S25 Ultra gibi seleflerinin sunduğu performans, bu çözümün etkinliğini kanıtlıyor.

Bu modellerde kaydedilen mükemmel pil ömrü, yazılım ve donanım arasındaki optimizasyonun nominal kapasiteyi artırmadan bile nasıl iyi sonuçlar verebileceğini gösteriyor.

Öte yandan Samsung’un bilinen bir gücü de gözle görülür bir performans düşüşü başlamadan önce tam şarj döngüleri açısından rakiplerini geride bırakan pillerinin uzun ömürlülüğü olarak biliniyor. Başlıca rakipler mevcut duruma zıt yönlerde tepki vererek inovasyon ve korumacılık arasındaki dengeyi değiştiriyor.

Yeni ve köklü markalar inovasyonu hızlandırıyor. OnePlus 13 veya Vivo X200 Pro gibi modeller, silikon-karbon kimyası gibi yeni teknolojilerin kullanımıyla mümkün kılınan büyük bir sıçrama olan 6.000 mAh pillere sahip.

Dolayısıyla da sektörün geri kalanı daha yüksek enerji standartlarına doğru tüm hızıyla ilerliyor. Samsung’un bu hamlesi, bazı tüketicilerin gözünde Samsung’un muhafazakar stratejisine meydan okuyabilir gibi görünüyor.

Hızlı şarj desteği 65W seviyesine çıkıyor

Pil kapasitesi değişmeden kalırken, şarj hızında bir iyileşme görülebilir. Ortaya çıkan bir başka sızıntı, Samsung’un bir sonraki amiral gemisi için 45W kablolu şarj standardını nihayet terk edebileceğini öne sürüyor.

Yeni hızlı şarj desteğiyle ilgili detaylar henüz bilinmemekle birlikte 65W şarja geçiş olasılığı bir ilerleme ve memnuniyetle karşılanan bir gelişme olacak gibi duruyor.

Böyle bir iyileştirme, şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltacak ve aynı zamanda Galaxy S26 Ultra’yı şarj hızı açısından en rekabetçi standartlara taşıyacak diyebiliriz.