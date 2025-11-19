Avustralya’da trajik olay: Eski Samsung telefon bir kişinin ölümüne yol açtı

Reklam

Avustralya'nın Sydney kentinde meydana gelen trajik bir olayda, eski bir Samsung telefon kullanıcısı acil durum numarası 000'ı arayamadığı için hayatını kaybetti.

Yapılan ön soruşturmalar, ölüme neden olan durumun ağ kesintisi değil, modelin güncel olmayan yazılımının acil çağrı sistemiyle uyumsuzluğundan kaynaklandığını kanıtladı.

Eski yazılım sürümü, cihazın birincil ağ bağlantısı kesildiğinde kritik bir özellik olan alternatif bir ağa otomatik geçiş yapmasını engelledi.

Akıllı telefonlar günlük iletişimimizden eğlenceye kadar geniş bir perspektifte hayatımızda önemli rol oynuyor. Öte yandan bu cihazlar, kritik anlarda doğru kullanılması halinde adeta bir “cankurtaran” görevi üstleniyor. Avustralya’dan gelen son haberler, mobil cihazlarda yazılım güncellemelerinin hayati önemi hakkında acı ama sert bir uyarıda bulunuyor.

The Guardian’ın haberine göre Sydney’de meydana gelen korkunç vaka, bir kullanıcının hayatını kaybetmesine yol açtı. Eski bir Samsung Galaxy telefon modeline sahip olan kişi, cihazın önemli bir anda işlevsiz kalması yüzünden canından oldu.

Reklam

Güncel olmayan Samsung cihazı acil servisleri arayamadı

13 Kasım tarihinde yaşanan olay, Avustralya’da Vodafone altyapısını kullanan bir mobil sanal şebeke operatörü olan Lebara’nın şebekesinde meydana geldi.

Vodafone’un ana şirketi TPG’ye göre o sırada şebeke kesintisi yaşanmadı. Fakat Samsung telefon, altyapılarında acil durum aramalarıyla uyumlu olmayan güncel olmayan bir yazılım kullanıyordu.

Yapılan ön incelemeler, telefonun acil servislerle iletişime geçmek için otomatik olarak alternatif bir şebekeye geçemediğini ortaya koydu. Kullanıcı, Güney Galler’deki ambulanslara sonunda başka bir telefon aracılığıyla ulaşılabildi. Fakat ne yazık ki artık iş işten geçmiş oldu.

Bu trajik olay, Avustralya’nın ikinci büyük mobil operatörü Optus’ta üst üste yaşanan ve dört kişinin ölümüne yol açan iki kesintiden sadece iki ay sonra yaşandı.

Apple ve iPhone kullanıcıları için bu tür sorunlar, genellikle daha uzun bir yazılım güncelleme politikası sayesinde önleniyor. Destek süresi genellikle beş ila altı yıla yayılıyor. O dönemdeki birçok Android cihazda ise bu süre üç ya da dört yıldı.

Avustralyalı operatörler, ağlarında engellenecek yaklaşık 50 bin eski Samsung akıllı telefonu tespit etti. Paylaşılan listede, aralarında Galaxy S6, S7, Note 5 ve 2016 ile 2017 yılları arasında satılan birkaç A ve J serisi cihazın da bulunduğu yedi yıldan uzun süre önce piyasaya sürülen modeller yer alıyor.

Samsung, kullanıcıların cihazlarının etkilenip etkilenmediğini kontrol etmelerine yardımcı olmak için Avustralya internet sitesinde ayrıntılı bir liste yayınladı. Müşterilere, operatörlerinden gelen bildirimden sonra telefonlarını güncellemek ya da değiştirmek için 28 ila 35 gün süre verildi.

Bu süre zarfında gerekli işlemleri gerçekleştirmeyen kullanıcıların tüm Avustralya mobil şebekelerinde engelleneceği ifade edildi.