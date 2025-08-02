Samsung yeni Exynos 2600 çipiyle bir ilke imza atacak

Samsung, amiral gemisi Exynos 2600 yonga seti üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Üst düzey mobil işlemci, piyasada 2 nm litografi kullanan ilk çip olacak.

Merakla beklenen çipi ilk kez 2026'nın başlarında duyurulacak Galaxy S26 serisinde göreceğiz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Exynos 2600 çipinin piyasadaki ilk 2 nm işlemci olacağını açıkladı. Aynı zamanda GAA (Gate-All-Around) litografi teknolojisine sahip yeni nesil mobil işlemcilerin habercisi olacağını da resmen doğruladı.

Bu dikkat çekici bilgi, 2025’in ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde ayrıntılı olarak açıklandı. Şirket aynı etkinlikte ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy TriFold, yeni Android XR artırılmış gerçeklik başlığı ve fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE modelini bu yıl içinde duyuracağını bildirdi.

İlk 2 nm işlemci Exynos 2600 yolda

Samsung’un açıklamasına göre yeni Exynos 2600 yonga seti 2 nm GAA süreci kullanılarak üretilecek. Seri üretimin ise bu yılın ikinci yarısında başlaması planlanıyor.

Şirket duyuru sırasında teknik detaylardan kaçınsa da IDC analisti Bryan Ma, bir soru-cevap oturumunda bunun yeni litografiyi kullanan ilk çip olacağını doğruladı.

Haziran ayında prototiplerle seri üretime geçildi ve hattın verimi yaklaşık yüzde 30 seviyesinde oldu. Ticari üretim için ideal seviyenin altında kalsa da şirket yıl sonuna kadar yüzde 70 verim elde etmeyi hedefliyor.

Exynos 2600 özellikleri ortaya çıktı

Merakla beklenen yeni Exynos çipi üst düzey yapay zeka yeteneklerine odaklanacak. Samsung bu çipin önceki nesil Exynos 2500’den önemli ölçüde daha güçlü bir NPU’ya (sinirsel işlem birimi) sahip olacağını belirtti.

Çipin gerçek zamanlı çeviri, yapay zeka destekli görüntü düzenleme ve kişisel asistanlar gibi görevlerde önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor.

Yapay zeka alanında büyük bir sıçrama vaat etmesine rağmen Samsung, CPU veya GPU performans verilerini henüz açıklamadı. Bu durum da Exynos 2600’ün özellikle termal yönetim ve kararlılık konusunda hala optimizasyonlardan geçtiğini gösteriyor olabilir.

Şirketin ayrıca çok iş parçacıklı iş yüklerinde ısı dağılımını ve performansı iyileştirmek için HPB ve FOWLP gibi teknolojileri uyguladığı bildiriliyor.

Samsung aynı zamanda 2 nm sürecinin uygulanabilirliğini güçlendirmek için Tesla ile 16,5 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. ABD’li elektrikli otomobil devi aynı üretim teknolojisini otomotiv çiplerinde kullanacak.

Samsung’un yeni çipini ne zaman göreceğiz?

Samsung’un yeni Exynos 2600 işlemcisi geçtiğimiz haftalarda Geekbench 6 kıyaslama testlerinde ortaya çıkmıştı. Veritabanında yer alan detaylar, çipin on çekirdekli bir CPU yapılandırması ile geleceğine işaret ediyor.

Bu dikkat çekici kayıtlar, şirketin aktif test ve doğrulama aşamasında olduğunu gösteriyor. Piyasa, yonganın 2026 yılında Galaxy S26 Pro ve S26 Edge de dahil olmak üzere markanın yeni nesil amiral gemilerinin bir parçası olarak piyasaya sürülmesini bekliyor.

Samsung teslimat tarihlerine ve performans hedeflerine uyabilirse Exynos 2600 mobil çip sektöründe liderlik mücadelesinde oyunun kurallarını değiştirebilir. Şirket, önümüzdeki yıllarda kendi 2 nm çiplerini de geliştiren Qualcomm ve Apple gibi rakiplerine karşı yeniden güç kazanma fırsatına sahip olacak.

Son olarak yakın tarihli bazı raporlarda Samsung Galaxy S26 Edge’nin ultra ince tasarımına rağmen daha büyük bir pil kapasitesi ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.