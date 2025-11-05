Samsung, Galaxy S26 modellerinin S25’ten daha fazla satmasını bekliyor

Reklam

Samsung, 2026 yılının ilk yarısında Galaxy S26 serisinin, selefi Galaxy S25'ten yüzde 5 daha fazla satması bekleniyor.

Şirketin tahminlerine göre amiral gemisi telefon ailesinin 24 milyon adet satması bekleniyor.

Fakat Galaxy S26 modellerinde büyük yenilik ve Exynos 2600 kullanım söylentileri nedeniyle bu yüksek beklentiler piyasada şaşkınlıkla karşılanıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisi için yüksek beklentilere sahip olabilir. Güney Koreli şirket, Galaxy S25 ailesinden daha fazla birim satmayı, son 13 yılın akıllı telefon ve tablet gelirleri arasında en iyi sonucu elde etmeyi amaçlıyor.

Sızdırılan veriler, şirketin gelecek yıla ilişkin iç beklentilerine erişebildiğini iddia eden Güney Kore merkezli Maeil Kyungjae tarafından bildirildi. Paylaşılan rapora göre şirket, 2025 rakamlarına kıyasla 2026’nın ilk yarısında bu seriden yüzde 5 daha fazla cihaz satmayı bekliyor.

Reklam

Galaxy S26 serisi için 24 milyon satış tahmin ediliyor

Samsung, bu yılın ilk altı ayında, serideki tüm cihazları kapsayan Galaxy S25 serisinden 22,7 milyon adet sattı. Şirket, 2026 yılında aynı dönemde Galaxy S26 serisinden 24 milyon adet satmayı bekliyor.

Aynı zamanda henüz piyasaya sürülmemiş cihazlardan önümüzdeki yıl 35 milyon adet satmayı planladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefon serisinin dünya genelindeki bölgelerin büyük çoğunluğunda Exynos 2600 yonga setine sahip olacağı söylenmişti. ABD ve Çin gibi sınırlı pazarlarda ise Snapdragon Elite Gen 5 çipinden güç alacağı ifade edildi.

Bu faktör, Galaxy S26 ve Galaxy S26+ için muhtemel sınırlı nesil geliştirmeleriyle bir araya geldiğinde, bu seri için önemli bir satış itici gücü olamayacak gibi görünüyor. Samsung’un bu kadar yüksek satış beklentilerini haklı çıkarmak için ne gibi sürprizler ile karşımıza çıkacağı ise şimdilik bir merak konusu olarak kalıyor.

Galaxy S26 serisiyle ilgili ortaya çıkan son raporlar, cihazların Ocak ayında beklenen lansmanının ertelendiğine işaret ediyor. Merakla beklenen amiral gemisi Android telefonların 25 Şubat 2026’da duyurulacağı iddia ediliyor. Ayrıca serinin “Ultra” seçeneğinin daha ergonomik bir tasarım sunacağı öne sürülüyor.

Samsung gelecek yıl toplam 240 milyon telefon satmayı hedefliyor

SamMobile’a göre Samsung’un beklentileri Galaxy S26 serisinin de ötesine geçip daha ileri gitmiş görünüyor. Gelen raporlara göre şirket, 2026 yılına kadar 240 milyon Galaxy akıllı telefon ve 27 milyon Galaxy tablet satmayı planlıyor.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici rapor, şirketin yıllık gelirinin yaklaşık 130 trilyon won (yaklaşık 3 trilyon 779 milyar TL) olacağını bizlere gösteriyor. Bu rakamlar, şirketin 2013 yılında 133 trilyon wona ulaştığından beri ulaşılamayan bir seviyeye ulaşmasına yardımcı olacak.

Şirketin bu ürünlerden elde ettiği gelir 2013 yılı sonrasında 100 trilyon won civarında kalırken, 2025 yılında bu rakamın 120 trilyon wona ulaşması bekleniyor.