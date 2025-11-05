Huawei akıllı saat pazarında Apple’ı geride bıraktı

Reklam

Huawei, Çin'deki akıllı saat pazarında yüzde 30,8'lik pazar payıyla liderliğini sürdürüyor.

Şirketin pazar payı, en yakın rakipleri Apple ve Xiaomi'nin neredeyse toplam satışlarına denk geliyor.

Apple, bir önceki yıla göre yüzde 108,4 gibi dikkat çekici bir büyümeye rağmen zirveden uzak kalıyor.

Xiaomi ise yüzde 12,6 payla Çin'de en çok satan üçüncü akıllı saat markası olarak kayıtlara geçiyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, yalnızca akıllı telefon pazarında değil, aynı zamanda akıllı saat pazarında da Apple’a büyük bir rakip olduğunu ispat etti. Ortaya çıkan güncel bir rapor, Huawei’nin Çin’de bu pazarda lider olduğunu gözler önüne seriyor.

RUNTO Technology tarafından gerçekleştirilen pazar araştırması, giyilebilir teknoloji segmentinde tüketicilerin en çok hangi ürünlere ilgi duyduğunu bizlere yansıtıyor. Paylaşılan bu raporda, sektörün en büyük beş markasının performansı ayrıntılı olarak açıklanıyor. Aynı zamanda söz konusu dönemdeki kazanç ve kayıplar hakkında da bilgi veriliyor.

Huawei, Çin pazarını adeta domine ediyor

Huawei Central’ın haberine göre şirket, Çin’deki akıllı saat pazarında, tıpkı önceki çeyrekte olduğu gibi yine liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Şirket, Apple ve Xiaomi gibi sektör devlerinin hegemonyasına meydan okuyor.

2024 yılına kıyasla pazarın yüzde 30,8‘ine ulaşmayı başaran Huawei, satışların da yüzde 30,4’üne sahip durumda. Fakat bu etkileyici sonuçlara rağmen yayınlanan grafik, yıllık büyümede yüzde 2’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Huawei Watch GT 6 Pro ve Watch D2 gibi markanın popüler akıllı saatler, şirketin pazardaki olumlu ivmesini sürdürmesine yardımcı oldu. Bununla birlikte şirket, şu ana kadarki en gelişmiş akıllı saati olan Watch Ultimate 2‘yi yakın zamanda piyasaya sürdü.

Huawei, Apple ve Xiaomi’nin toplamından daha çok akıllı saat sattı

Huawei’nin anavatanı olan Çin pazarındaki performansı, Apple ve Xiaomi’nin toplam pazar payına denk geliyor. Bu da markanın ülkedeki hakimiyetini pekiştiren şaşırtıcı bir gerçek olarak dikkat topluyor:

Marka Satış payı Önceki yıla göre satış artışı Pazar payı değişimi Huawei 30.8% 30.4% -2.0% Apple 19.3% 108.4% 6.4% Xiaomi 12.6% 71.0% 2.4% Vivo 2.4% 45.2% 0.1% Honor 2.0% 20.0% -0.3%

RUNTO Technology’nin raporuna göre Apple, yüzde 19,3 pazar payına ve bir önceki yıla göre yüzde 108,4 büyümeye sahip. ABD merkezli şirket, yeni ürün lansmanlarının ardından yalnızca 2025 yılında yüzde 6,4 büyüme kaydetti.

Apple’ın bu etkileyici büyümeye rağmen, Huawei ve Xiaomi gibi Çinli şirketlerle son derece sıkı bir rekabetle karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi, pazar payının yüzde 12,6‘sı ve geçen yıla göre yüzde 71’lik bir artışla listede üçüncü sırada yer alıyor. Şirket, yıllık bazda yüzde 2,4 büyüme kaydetti. Tablonun dördüncü ve beşinci basamaklarında ise sırasıyla Vivo ve Honor karşımıza çıkıyor.

Toplam pazar satışları, hem online satışlar hem de fiziksel mağazalarda olarak 17,33 milyon adede ulaştı. Bu da 2024 yılına kıyasla yüzde 6,7’lik bir artış anlamına geliyor.