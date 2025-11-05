Samsung yeni Galaxy S25 Edge reklamlarında iPhone Air’ı bombardımana tuttu

Reklam

Samsung, rakibi Apple'ı hedef alan pazarlama stratejisine devam ediyor.

Şirket, Galaxy S25 Edge'in iddialı kamera yeteneklerini öne çıkaran üç yeni reklam filmi yayınladı.

Yayınlanan reklamlar, özellikle de Galaxy S25 Edge'in 200 megapiksellik kamerası ile iPhone Air'ın 48 megapiksellik sensörünü karşılaştırıyor.

Bu agresif reklam stratejisi, iPhone Air'a yönelik sert göndermeler barındırıyor.

Samsung, ultra ince tasarımıyla öne çıkan Galaxy S25 Edge modeline ilişkin dikkat çekici yeni reklam filmleri yayınladı. Güney Koreli şirket, bu tanıtım promosyonlarında en büyük rakibi olan Apple’ı kışkırtmayı da ihmal etmedi. Şirket, cihazın iPhone Air modeline kıyasla ne kadar üstün olduğunu çeşitli yönlerden vurguladı.

Rakibini tiye alan Samsung, yeni pazarlama stratejisiyle hayranlarını oldukça eğlendirdi. Şirketin Güney Kore’deki sosyal medya hesaplarından, Galaxy S25 Edge’in kamera yetenekleri ve teknik özelliklerini öne çıkaran üç farklı reklam yayınlandı.

Reklam

Samsung “ultra ince” savaşında rakibine gözdağı verdi

İlk reklam, genç bir kadının doğum günü partisini gösteriyor. Burada iPhone Air ile Galaxy S25 Edge yan yana konumlandırılıyor. Samsung modelinin, doğum günü kızını ön plana çıkaran yakın çekimlerden, partinin tamamını gösteren ultra geniş açılı görüntülere kadar her şeyi yakalayabildiği vurgulanıyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Samsung Korea 삼성전자 (@samsungkorea)’in paylaştığı bir gönderi

İkinci reklamda da iki ultra ince telefonun fotoğrafları bir göz muayenesi tablosu eşliğinde yan yana karşılaştırılıyor. Videoda, Galaxy S25 Edge ile çekilen fotoğrafın iPhone Air ile çekilen fotoğraftan daha keskin olduğu vurgulanıyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Samsung Korea 삼성전자 (@samsungkorea)’in paylaştığı bir gönderi

Son olarak üçüncü reklamda, Galaxy S25 Edge ile trambolinde bir çocuğun filme alınmasının daha etkili bir ağır çekim videoyla sonuçlandığı gösteriliyor. Samsung, her üç reklamda da “Edge kazanır” ifadesini kullanıyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Samsung Korea 삼성전자 (@samsungkorea)’in paylaştığı bir gönderi

Galaxy S25 Edge vs iPhone Air: Teknik özellik karşılaştırması

iPhone Air Galaxy S25 Edge Boyutlar 156,2 x 74,7 x 5,64 mm 158,2 x 75,6 x 5,8 mm Ağırlık 165 gram 163 gr Ekran boyutu 6,5 inç 6,7 inç Ekran teknolojisi Super Retina XDR OLED (Ceramic Shield 2) LTPO AMOLED Ekran çözünürlüğü 2736 x 1260 piksel 2K (1440 x 3120 piksel) Yenileme hızı 120 Hz 120 Hz’e kadar Tepe parlaklığı 3.000 nit Belirtilmemiş İşlemci Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU) Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi Belirtilmemiş 12 GB RAM Depolama alanı 256 GB, 512 GB veya 1 TB 256 GB ve 512 GB Ana kamera 48 MP (f/1.6, OIS) 200 MP (OIS, f/1.7) + 12 MP Ultra Geniş Selfie kamera 18 MP 12 MP Batarya kapasitesi 2.800 mAh, 27 saat video oynatma desteği 3.900 mAh Şarj hızı MagSafe üzerinden 20W’a kadar 25W Şarj Dayanıklılık IP68 sertifikası IP68 sertifikalı Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Diğer özellikler Face ID, Kamera Kontrol Düğmesi, Eylem Düğmesi Stereo Ses, Ekran Altı Parmak İzi Okuyucu İşletim sistemi iOS 26 Android 15 (One UI 7.0)