    Samsung yeni Galaxy S25 Edge reklamlarında iPhone Air’ı bombardımana tuttu

    Samsung, ultra ince Galaxy S25 Edge için üç reklam filmi yayınladı. Koreli şirket, bu reklamlarda rakibi Apple'ı adeta taşladı.
    • Samsung, rakibi Apple'ı hedef alan pazarlama stratejisine devam ediyor.
    • Şirket, Galaxy S25 Edge'in iddialı kamera yeteneklerini öne çıkaran üç yeni reklam filmi yayınladı.
    • Yayınlanan reklamlar, özellikle de Galaxy S25 Edge'in 200 megapiksellik kamerası ile iPhone Air'ın 48 megapiksellik sensörünü karşılaştırıyor.
    • Bu agresif reklam stratejisi, iPhone Air'a yönelik sert göndermeler barındırıyor.

    Samsung, ultra ince tasarımıyla öne çıkan Galaxy S25 Edge modeline ilişkin dikkat çekici yeni reklam filmleri yayınladı. Güney Koreli şirket, bu tanıtım promosyonlarında en büyük rakibi olan Apple’ı kışkırtmayı da ihmal etmedi. Şirket, cihazın iPhone Air modeline kıyasla ne kadar üstün olduğunu çeşitli yönlerden vurguladı.

    Rakibini tiye alan Samsung, yeni pazarlama stratejisiyle hayranlarını oldukça eğlendirdi. Şirketin Güney Kore’deki sosyal medya hesaplarından, Galaxy S25 Edge’in kamera yetenekleri ve teknik özelliklerini öne çıkaran üç farklı reklam yayınlandı.

    Samsung “ultra ince” savaşında rakibine gözdağı verdi

    İlk reklam, genç bir kadının doğum günü partisini gösteriyor. Burada iPhone Air ile Galaxy S25 Edge yan yana konumlandırılıyor. Samsung modelinin, doğum günü kızını ön plana çıkaran yakın çekimlerden, partinin tamamını gösteren ultra geniş açılı görüntülere kadar her şeyi yakalayabildiği vurgulanıyor.

    İkinci reklamda da iki ultra ince telefonun fotoğrafları bir göz muayenesi tablosu eşliğinde yan yana karşılaştırılıyor. Videoda, Galaxy S25 Edge ile çekilen fotoğrafın iPhone Air ile çekilen fotoğraftan daha keskin olduğu vurgulanıyor.

    Son olarak üçüncü reklamda, Galaxy S25 Edge ile trambolinde bir çocuğun filme alınmasının daha etkili bir ağır çekim videoyla sonuçlandığı gösteriliyor. Samsung, her üç reklamda da “Edge kazanır” ifadesini kullanıyor.

    Galaxy S25 Edge vs iPhone Air: Teknik özellik karşılaştırması

    iPhone AirGalaxy S25 Edge
    Boyutlar156,2 x 74,7 x 5,64 mm158,2 x 75,6 x 5,8 mm
    Ağırlık165 gram163 gr
    Ekran boyutu6,5 inç6,7 inç
    Ekran teknolojisiSuper Retina XDR OLED (Ceramic Shield 2)LTPO AMOLED
    Ekran çözünürlüğü2736 x 1260 piksel2K (1440 x 3120 piksel)
    Yenileme hızı120 Hz120 Hz’e kadar
    Tepe parlaklığı3.000 nitBelirtilmemiş
    İşlemciApple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
    RAM kapasitesiBelirtilmemiş12 GB RAM
    Depolama alanı256 GB, 512 GB veya 1 TB256 GB ve 512 GB
    Ana kamera48 MP (f/1.6, OIS)200 MP (OIS, f/1.7) + 12 MP Ultra Geniş
    Selfie kamera18 MP12 MP
    Batarya kapasitesi2.800 mAh, 27 saat video oynatma desteği3.900 mAh
    Şarj hızıMagSafe üzerinden 20W’a kadar25W Şarj
    DayanıklılıkIP68 sertifikasıIP68 sertifikalı
    Bağlantı5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    Diğer özelliklerFace ID, Kamera Kontrol Düğmesi, Eylem DüğmesiStereo Ses, Ekran Altı Parmak İzi Okuyucu
    İşletim sistemiiOS 26Android 15 (One UI 7.0)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

