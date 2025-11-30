Samsung Galaxy S26 Ultra duvar kağıtları sızdırıldı

Reklam

2026'nın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra'ya ait olduğu öne sürülen duvar kağıtları sosyal medyada sızdırıldı.

Bu duvar kağıtları, aynı zamanda telefonun farklı tonlardaki renk seçenekleri hakkında da ipuçları veriyor.

Sızan renkler arasında, iPhone 17 Pro'nun "turuncu" tonlarından ilham aldığı anlaşılan bir seçenek dikkat çekiyor.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin duvar kağıtları erkenden sızdırıldı. Merakla beklenen cihazın 2026 yılının başlarında resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üst düzey özelliklerle güçlendirilecek model, şimdiden yüzünü bizlere göstermeye başladı.

Sosyal medyada dolaşan Galaxy S26 Ultra wallpaper görüntüleri kısa sürede büyük bir dikkat topladı. Yayınlanan görüntüler ayrıca cihazın yenilenmiş tasarımına dair ilk ipuçlarını bizlere sunuyor.

Reklam

Samsung Galaxy S26 Ultra wallpaper görüntüleri ortaya çıktı

SamMobile’a göre Galaxy S26 Ultra’nın ortaya çıkan duvar kağıtları, Galaxy S ailesinde benimsenen minimalist estetiği takip eden canlı tonlar ve ince kontrastlar barındırıyor. Bu renkler, yalnızca bir tasarım detayından daha fazlasını sunuyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin iddia edilen duvar kağıtları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Sızdırılan wallpaper görüntüleri, “Ultra” modelinde sunulacak donanım varyasyonlarını da gösteriyor. Bunlar arasında, son söylentilerde adı geçen ve iPhone 17 Pro’nun rengini taklit ederek markanın 2026 için yeni renk seçeneği olabilecek “turuncu” bir versiyon öne çıkıyor.

Samsung Galaxy S26 serisi akıllı telefon ailesinin, Galaxy AI ve yeni Exynos 2600 çipi arasındaki sürekli artan entegrasyona odaklanacağı biliniyor. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar şimdilik ne yazık ki resmi olarak açıklanmadı.

Fakat analistler, daha yüksek üretim maliyetleri ve yapay zeka geliştirmelerinin, fiyatların Galaxy S25 Ultra‘dan biraz daha yüksek olmasına neden olabileceğine inanıyor. Ayrıca cihazın Ocak 2026 sonlarında tanıtılıp Şubat ayı başında ise raflara geleceği iddia ediliyor.

Duvar kağıtları dolaşımda ve çevrimiçi topluluk heyecan içindeyken, cihazın nihai tasarımının yanı sıra daha küçük versiyonlarına ilişkin ayrıntıların daha fazla sızıntıyla ortaya çıkması an meselesi.