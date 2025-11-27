Samsung, One UI 8.5 Beta için tarih duyurdu

- Samsung'un One UI 8.5 Beta testlerinin 8 Aralık'ta başlayabileceği söyleniyor.
- İlk Beta sürümü için kayıtlar yalnızca Güney Kore, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık'ta açılacak.
- İkinci Beta dalgasının 22 Aralık civarında Hindistan ve Polonya'yı da kapsayacak şekilde sunulması bekleniyor.
- Toplamda üç Beta güncellemesi yayınlayacak şirket, Galaxy S26 lansmanıyla birlikte One UI 8.5'in kararlı sürümünü yayınlamayı planlıyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakın zamanda One UI 8.5 Beta programını başlatması beklenen sürümü sunucularında yayınladı. Bu durum bazı kullanıcıları üzdü. Zira Samsung’un Galaxy S26 serisinin lansmanını ertelediği bildirildikten sonra kamuya açık testlerin başlamasını da ertelediği ortaya çıkmıştı.
Fakat şirketin iç işleyişine erişimi olan kaynaklara göre bu durum değişmek üzere. Genel Beta programının başlangıcının 8 Aralık’ta gerçekleşeceği ileri sürülüyor. İlk etapta yalnızca Güney Kore, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’ın ilgili kullanıcılara kayıtları açması bekleniyor.
Kaynaklar ayrıca ikinci Beta dalgasının 22 Aralık civarında gerçekleşeceğini ifade ediyor. Bu dalganın odak noktasının ise Hindistan ve Polonya olacağı vurgulanıyor. Ayrıca Samsung’un bu tarihe kadar Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra için ikinci test sürümünü dağıtması bekleniyor.
SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung en az üç Beta sürümü yayınlamayı planlıyor. Bu yazılımların üçüncüsünün ise Ocak ayının ilk haftasında yayınlanmasının beklendiği vurgulanıyor. Bu nedenle yazılım geliştirmenin Galaxy S26 serisinin lansmanına yakın bir zamanda tamamlanması gerekiyor.
Sızıntıların One UI 8.5’in ikonlarda tasarım değişiklikleri ve daha fazla şeffaflık öğesi getireceğini ortaya koyduğunu hatırlatmakta fayda var. Samsung ayrıca kullanıcının rutin işlerini otomatikleştirebilen, eylemleri tahmin edebilen ve günlük hayatta yardımcı olabilen bir dizi yapay zeka özelliği üzerinde de çalışıyor.
One UI 8.5 alacak Samsung telefonlar
Samsung’un yeni yazılım güncellemesini desteklemesi beklenen akıllı telefon ve tablet cihazları şu şekilde sıralanıyor:
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A Serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17 (LTE+5G)
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A07
- Galaxy A06
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
Galaxy F Serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M Serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro