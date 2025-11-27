Samsung, One UI 8.5 Beta için tarih duyurdu

Reklam

Samsung'un One UI 8.5 Beta testlerinin 8 Aralık'ta başlayabileceği söyleniyor.

İlk Beta sürümü için kayıtlar yalnızca Güney Kore, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık'ta açılacak.

İkinci Beta dalgasının 22 Aralık civarında Hindistan ve Polonya'yı da kapsayacak şekilde sunulması bekleniyor.

Toplamda üç Beta güncellemesi yayınlayacak şirket, Galaxy S26 lansmanıyla birlikte One UI 8.5'in kararlı sürümünü yayınlamayı planlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakın zamanda One UI 8.5 Beta programını başlatması beklenen sürümü sunucularında yayınladı. Bu durum bazı kullanıcıları üzdü. Zira Samsung’un Galaxy S26 serisinin lansmanını ertelediği bildirildikten sonra kamuya açık testlerin başlamasını da ertelediği ortaya çıkmıştı.

Fakat şirketin iç işleyişine erişimi olan kaynaklara göre bu durum değişmek üzere. Genel Beta programının başlangıcının 8 Aralık’ta gerçekleşeceği ileri sürülüyor. İlk etapta yalnızca Güney Kore, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’ın ilgili kullanıcılara kayıtları açması bekleniyor.

Reklam

Kaynaklar ayrıca ikinci Beta dalgasının 22 Aralık civarında gerçekleşeceğini ifade ediyor. Bu dalganın odak noktasının ise Hindistan ve Polonya olacağı vurgulanıyor. Ayrıca Samsung’un bu tarihe kadar Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra için ikinci test sürümünü dağıtması bekleniyor.

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung en az üç Beta sürümü yayınlamayı planlıyor. Bu yazılımların üçüncüsünün ise Ocak ayının ilk haftasında yayınlanmasının beklendiği vurgulanıyor. Bu nedenle yazılım geliştirmenin Galaxy S26 serisinin lansmanına yakın bir zamanda tamamlanması gerekiyor.

Sızıntıların One UI 8.5’in ikonlarda tasarım değişiklikleri ve daha fazla şeffaflık öğesi getireceğini ortaya koyduğunu hatırlatmakta fayda var. Samsung ayrıca kullanıcının rutin işlerini otomatikleştirebilen, eylemleri tahmin edebilen ve günlük hayatta yardımcı olabilen bir dizi yapay zeka özelliği üzerinde de çalışıyor.

One UI 8.5 alacak Samsung telefonlar

Samsung’un yeni yazılım güncellemesini desteklemesi beklenen akıllı telefon ve tablet cihazları şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S Serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17 (LTE+5G)

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A07

Galaxy A06

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy F Serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M Serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover Serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro