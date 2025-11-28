Samsung Galaxy Z TriFold, katlanabilir iPhone’dan bile pahalı olacak

Reklam

Samsung Galaxy Z TriFold'un satış fiyatının 4 milyon wondan (yaklaşık 2.700 dolar) 3.6 milyon wona (yaklaşık 2.447 dolar) düşürüldüğü iddia ediliyor.

Bu fiyatlandırma stratejisi, Samsung'un üçe katlanabilen modelini, Apple'ın 2.399 dolar fiyat etiketiyle çıkması beklenen ilk katlanabilir iPhone'una göre yalnızca 50 dolar daha yüksek bir seviyede konumlandıracak.

Samsung'un ticari lansmandan sonraki 12 ay içinde 120 bin adet satış yapmayı hedeflediği öne sürülüyor.

Samsung’un yakında piyasaya sürmeyi planladığı üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold’dan yeni detaylar geldi. Merakla beklenen cihazın Güney Kore’deki perakende fiyatının yaklaşık 3,6 milyon won, yani yaklaşık 2.447 dolar olacağına işaret ediliyor.

Geçmişte ortaya çıkan raporlar, üçe katlanan Samsung cihazının 4 milyon won karşılığında satılacağına işaret ediyordu. Fakat merakla beklenen modelin tahmin edilenden daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı anlaşıldı.

Galaxy Z TriFold rakibinden sadece 50 dolar pahalıya satılacak

Bu revize edilmiş fiyat etiketi, Samsung’un üç katlı akıllı telefonunun, yaklaşık 2.399 dolardan perakende satışa sunulması beklenen Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’undan yalnızca yaklaşık 50 dolar, yani yüzde 2 kadar daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

Bu fiyat aralığının arkasındaki mantık, cihazı Samsung’un Aralık ayı başındaki resmi lansmanından önce iPhone rakibine kıyasla çok cazip bir seviyeye yerleştirmeyi amaçlıyor. Son satış projeksiyonları ayrıca şirketin ticari lansmanından sonraki 12 ay içinde ilk üç katlı akıllı telefonundan 120 bin adet gönderebileceğine işaret ediyor.

Samsung Galaxy Z TriFold’un muhtemel özellikleri

Üçe katlanabilen Huawei Mate XT Ultimate ile doğrudan rekabet edecek yeni Samsung cihazı inovatif ve güçlü bir model olacak.

Cihaz, içe katlanan ekranların üst üste binerek hassas iç ekranı dış etkenlerden koruyabilmesi için tasarlanmış daha dar bir yarıçapa sahip menteşe de dahil olmak üzere iki menteşeye sahip üçlü katlama formuyla gelecek.

Bu konfigürasyon, içe katlanan bir ekranı dışa katlanan bir ekranla birleştiren Huawei Mate XT’den önemli ölçüde farklı olacak. Yeni Samsung’un panellerinin kalınlığı ise 3,9 mm ile 4,2 mm arasında değişecek.

Cihaz, Samsung Galaxy Fold 7‘nin 8 inçlik ekranından daha büyük olan 10 inçlik bir OLED dahili ekran, 6,5 inçlik bir harici ekran ve nispeten kalın olarak tanımlanan çerçevelerle gelecek.

Galaxy Z TriFold’un muhtemel özellikleri arasında toplam kapasitesi 5.437 mAh ya da 5.600 mAh olan muhtemelen silikon-karbondan yapılmış üç batarya yer alıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelecek model, kullanıcılara yüksek bir performans sağlayacak.

Arka kamera modülünde 100x yakınlaştırma yeteneğine sahip 200 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 10 MP telefoto lens içeren üçlü kamera seti karşımıza çıkacak.