Samsung’un akıllı gözlükleri Google Çeviri desteğiyle geliyor

Reklam

Google Çeviri'de yer alan Canlı Çeviri özelliği, Gemini tarafından desteklenerek gelecekteki Android XR akıllı gözlüklere uyarlanıyor.

Uygulamanın kaynak kodlarında, bu sürpriz entegrasyona dair ilk ipuçları tespit edildi.

Aynı zamanda kullanıcıların her iki çeviri dilinin ses çıkışını ayrı ayrı kontrol edebilmesine de olanak sağlanacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung uzun bir süredir Android XR tabanlı ilk akıllı gözlük modeli üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen yeni giyilebilir teknoloji ürününün 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Dikkat çeken bu proje, Samsung’un akıllı gözlüklerinde fark yaratabilecek bazı yenilikler üzerinde çalıştığı görünen Google ile derin bir iş birliğine dayanıyor. Ortaya çıkan son raporlar, cihazın Google Çeviri ile entegre bir şekilde hizmet vereceğine işaret ediyor.

Reklam

Google Çeviri, XR cihazlara entegre oluyor

AndroidAuthority’nin haberine göre Google Çeviri uygulamasının 9.26.46.833192481.11 sürümünde, yeni bir “Glasses” (Gözlük) seçeneği tespit edildi. Bu dikkat toplayan seçenek; mevcut hoparlör, kulaklık ve sessize alma gibi seçeneklere dahil olacak.

Bu entegrasyon sayesinde çevrilen sesin doğrudan akıllı gözlükler üzerinden gerçek zamanlı olarak oynatılmasını sağlanacak. Yani eş zamanlı çeviri hizmeti artık akıllı telefonla sınırlı kalmayacak.

Çevrilen ses, giyilebilir cihaz üzerinden doğrudan birden fazla dilde oynatılabilecek. Bu da bazı cihazların sunmayı vaat ettiği “eller serbest” deneyimini geliştirecek.

Ortaya çıkan bir diğer önemli yeni özellik ise Canlı Çeviri uygulamasının arka plandaki davranışıyla ilgili oluyor. Şu anda özellik, başka bir uygulamaya geçtiğinizde çalışmayı durduruyor ve çeviri akışını etkili bir şekilde kesintiye uğratıyor.

Google, Canlı Çeviri özelliğinin arka planda bile çalışmaya devam etmesine izin vererek bu sınırlamayı ele alıyor. Bu değişiklik, uygulamayı temel amacı kullanıcı başka aktivitelerle meşgulken sürekli ve göze batmayan destek sağlamak olan akıllı gözlükler gibi cihazların ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getiriyor.