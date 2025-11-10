Menüyü Kapat
    Samsung Galaxy S26’nın çıkış tarihi ile ilgili yeni bir iddia geldi

    Samsung Galaxy S26 serisinin çıkış tarihi belli oldu. Cihazların Ocak ayı sonlarında duyurulması bekleniyor.
    Galaxy S26 Ultra
    • Galaxy S26 serisinin Ocak ayı sonlarında duyurulması bekleniyor.
    • İddialara göre cihazların resmi satışları Şubat ayının başlarında gerçekleşecek.
    • Samsung, Galaxy S25 Edge modelinin beklenenin altında kalan satış performansı nedeniyle "Edge" yerine "Plus" seçeneğini yeniden piyasaya sürme kararı aldığı aktarılıyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi telefon serisi şimdiden büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Merakla beklenen Galaxy S26 modelleri için geri sayım başladı.

    Yakın tarihli raporlar, beklentilerin aksine cihazların 25 Şubat 2026 tarihinde duyurulacağına işaret etmişti. Fakat ortaya çıkan son bilgiler, bu dedikoduları yalanlayarak lansmanın daha erken bir tarihte gerçekleşeceğinin ipuçlarını veriyor.

    Galaxy S26 ailesi Ocak’ta duyurulup Şubat’ta satışa çıkacak

    Samsung’un lansman programı ile ilgili dedikodular hız kesmiyor. Gelen son iddialar, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin Ocak ayı sonunda gerçekleşeceğini vurguluyor. Cihazların resmi satışlarının ise Şubat 2026’da başlaması bekleniyor.

    Samsung’un planlarına erişimi olan kaynaklar, Galaxy S26 Edge’in iptali ve Galaxy S26 Plus’ın yeniden canlandırılması nedeniyle ürün takvimini geciktirmişti. Fakat bu sorunun artık çözüldüğü aktarılıyor.

    Galaxy S26

    Ultra ince Edge modelinin kaldırılıp Plus modelinin eklenmesi, donanım doğrulama sürecini uzatmış gibi görünüyor. Bu durum lansmanı neredeyse geciktirmişti. Son sızıntılar ile birlikte lansmanın gelecek yılın Şubat ayında gerçekleşmesinin mümkün hale geldiği bildirildi.

    Samsung’un Şubat ayı içerisinde iki hafta boyunca ön satış etkinlikleri düzenlemesi bekleniyor. Önceki söylentilerde lansmanın 25 Şubat’ta olacağı belirtilmişti. Bu durumda satışlar Mart ayında başlayacaktı. Fakat artık lansmanın Ocak ayında ve satışların 25 Şubat’ta başlaması bekleniyor.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Şirketin cihazların genel satışları konusunda yüksek beklentileri oldukça yüksek. Zira Samsung, Galaxy S26’nın selefinden yüzde 5 daha fazla satmasını bekliyor.

    Yeni akıllı telefon serisinde Galaxy S26 ve S26 Plus’ın Exynos 2600 çipine sahip olması bekleniyor. Serinin en gelişmiş seçeneği olacak Galaxy S26 Ultra’nın ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy çipinden güç alacağı aktarılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

