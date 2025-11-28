Menüyü Kapat
    Samsung Galaxy S27 Ultra’nın kamera sırları açığa çıktı

    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı. Cihaz, mobil fotoğrafçıları hayal kırıklığına uğratabilir.
    Galaxy S27 Ultra
    • Gelecekteki amiral gemisi Samsung Galaxy S27 Ultra'nın kamera sistemine ait ilk detaylar sızdırıldı.
    • Ortaya çıkan son raporlar, Samsung'un Galaxy S23 Ultra'da kullanılan kamera bileşenlerinden yararlanmaya devam edeceğine işaret ediyor.
    • 2027 yılında duyurulacak model, yazılım optimizasyonlarıyla çeşitli iyileştirmeler sağlayabilir.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung şu anda yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisi üzerinde çalışmalarına hızla devam ediyor. Önümüzdeki yılın Ocak-Şubat aylarında piyasaya sürülmesi beklenen cihazlar için artık son aşamaya gelindi. Bununla birlikte şirket, şimdiden 2027 yılındaki modellerine odaklanmaya başladı.

    Ortaya çıkan son sızıntılar, Samsung’un 2027 yılı amiral gemisi modelinin kamera tarafında pek fazla sürprizle karşılaşmayacağımıza işaret ediyor. Galaxy S27 Ultra’nın bu noktada yeni nesil çözümlere odaklanabileceği vurgulanıyor.

    Amiral gemisi Galaxy S27 Ultra’nın kamera özellikleri belli oldu

    Bu yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra için planlananla aynı olan 200 MP HP2 ana sensörle duyuruldu. Bu bileşen, Galaxy S23 Ultra ve S24 Ultra’da da mevcut.

    Bu hamle, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un köklü donanım yükseltmeleri yerine görüntü optimizasyonuna odaklanma stratejisini güçlendiriyor.

    Sektörde güvenilir bir kaynak olarak anılan Ice Universe’den gelen bilgilere göre Galaxy S27 Ultra, yine HP2 sensöre sahip olacak. Aynı zamanda 1/1,1 inç sensör boyutuna sahip 200 megapiksel kameraya geçişi ortadan kaldıracak.

    Galaxy S27 Ultra

    Kamera tarafında yükseltme olmamasının sebebi, “Ultra” modellerinin kâr marjını doğrudan etkileyecek yüksek maliyet nedeniyle rafa kaldırılmış olabilir.

    Kaynaklar ayrıca Galaxy S28 Ultra ve Galaxy S29 Ultra’nın ana kamerada önemli değişiklikler olmadan aynı yolu izleyebileceğini belirtiyor. Bu da mobil fotoğrafçılık meraklılarını hayal kırıklığına uğratabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

    Cihaz yeni bir yüz tanıma sistemiyle gelecek

    Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporlara göre Samsung’un 2027 yılındaki amiral gemisi, Apple’ın Face ID teknolojisine benzer bir yüz tanıma sistemi sunacak.

    İddialara göre yeni sistem Polar ID v1.0 adını taşıyacak. Kullanıcının yüzünü taramak için polarize aydınlatma kullanacak.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Fakat sistem, Apple’ın Face ID’si gibi kızılötesi sensör kullanmayacak. Bunun için modül, bir ISOCELL Vizion sensörü ve BIO-Fusion Core adlı yeni bir güvenli bölge rutininden yararlanacak.

    Bu yeni yöntemin, selfie kamerasıyla sadece 2 boyutlu görüntü kullanarak kullanıcının yüzünü tarayan mevcut yüz tanıma sisteminden daha güvenli ve daha doğru bir şekilde çalışması bekleniyor.

    Öte yandan Polar ID v1.0’ın 180 ms gecikme süresine sahip olması bekleniyor. Bu gecikme One UI’daki optimizasyonlarla azaltılabilir. Fakat donanım kısıtlamaları nedeniyle bunun yalnızca Galaxy S27 Ultra’ya özel olacağı tahmin ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

