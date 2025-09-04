Samsung, Apple’ın peşinden gidiyor: Galaxy S26, iPhone 17’ye benzeyecek

Samsung'un Galaxy S26 serisindeki bir modelin, Apple'ın iPhone 17 serisi ile benzer bir tasarıma sahip olacağı iddia edildi.

Paylaşılan maket telefon fotoğrafları, Galaxy S26 Edge modelinin arka kısmının iPhone 17'ye benzeyen bir kamera çıkıntısına sahip olduğunu gösteriyor.

Samsung'un Galaxy S26 serisini Ocak 2026'da tanıtması bekleniyor.

Samsung’un yaklaşan Galaxy S26 serisindeki en az bir modelin, ABD’li teknoloji devi Apple’ın iPhone 17 serisine çok benzeyen bir tasarıma sahip olacağı iddia edildi. Apple ve Samsung telefonlarının tasarımlarını doğru bir şekilde ortaya çıkarma konusunda oldukça başarılı bir geçmişe sahip olan sızıntı kaynağı ve gazeteci Sonny Dickson tarafından paylaşılan bir maket telefon fotoğrafı, bu olasılığı güçlendiriyor.

Dickson’ın paylaştığı fotoğraf, Galaxy S26, S26 Edge ve S26 Ultra olmasını beklediğimiz üç telefonu gösteriyor. Gelecek yılki Plus modelinin, bu yıl tanıtılan ultra ince S25 Edge modelinin devamıyla değiştirileceği söyleniyor. Yani S26 Plus yerine direkt olarak yalnızca S26 Edge modelini görebiliriz.

Galaxy S26’nın arka tarafı iPhone 17 ile benzer olacak

Fotoğraflara bakıldığında ise, Galaxy S26 ve S26 Ultra, ana lenslerin etrafında küçük bir kamera adasını bünyesinde barındırıyor. Ancak ortadaki telefon, neredeyse arka yüzeyin tamamını kaplayan bir kamera çıkıntısıyla çok daha tuhaf bir tasarıma sahip.

Yaklaşan iPhone 17 Pro Max modeline ait olduğu iddia edilen görsellerde de benzer bir tasarım mevcuttu. Ancak sızıntıların gerçek olup olmadığı, teknoloji devi Apple’ın 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştireceği Awe Dropping lansmanında kesinlik kazanacak.

Peki Galaxy S26 serisi ne zaman tanıtılacak? Bilindiği üzere Güney Koreli firma, Galaxy S serisi amiral gemisi modellerini her yılın başında tanıtmayı tercih ediyor. Örneğin Galaxy S25 serisi 22 Ocak 2025’te, Galaxy S24 ailesi 17 Ocak 2024’te, Galaxy S23 modelleri Şubat 2023’te duyurulmuştu. S22, S21 ve S20 serileri de yıl başlarında kullanıcılara sunulmuştu.

Bu bağlamda Samsung Galaxy S26 serisinin de Ocak 2026 tarihinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Samsung, genellikle yılın ortasında bir de Fan Edition (FE) modelini duyuruyor. Bu ailenin en son üyesi ise 4 Eylül 2025 Perşembe günü gözler önüne serilen Galaxy S25 FE cihazı oldu.

Samsung Galaxy S25 FE modelinin teknik özellikleri şu şekilde gözler önüne serildi: