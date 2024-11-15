Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisi yolda: Çıkış tarihi netleşti

2025 yılının en çok beklenen telefonları arasında hiç şüphesiz ki Samsung Galaxy S25 serisi yer alıyor. Premium segmente hitap eden üst düzey telefonlar için geri sayım başladı. Merakla beklenen cihazların hangi işlemci ile donatılacağına dair söylentiler internette dolaşmaya devam ederken, yeni bir sızıntı ile birlikte nihayet beklenen haber geldi.

Ortaya çıkan son raporlar ile birlikte Samsung Galaxy S25 serisinin çıkış tarihi belli oldu. Şimdilik konuya ilişkin şirketten resmi bir açıklama gelmese de güvenilir kaynaklardan gelen üst üste doğrulamalar, amiral gemisi modellerinin lansmanı hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Galaxy S25 serisi ne zaman piyasaya çıkacak?

Güney Kore gazetesi The Financial News’e göre Samsung, Galaxy S25 serisinin çıkış tarihi için 23 Ocak 2025‘i planladı. İddialara göre amiral gemisi cihazların tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliği Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentinde düzenlenecek.

Başka bir güvenilir kaynak olan Yogesh Brar da söz konusu Galaxy S25 çıkış tarihi iddialarını doğruladı. Brar kesin bir tarih belirtmese de Galaxy S25 serisinin Ocak ayının ikinci yarısında geleceğini dile getirdi. Max Jambor ise daha net bir tarih vererek etkinliğin 22 Ocak‘ta gerçekleşeceğini söyledi.

Fakat yine de bunun The Financial News’in belirttiği tarih ile çelişmediğini söyleyelim. Bu birer günlük farkın iki ülke arasındaki saat dilimi farkından kaynaklandığı söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde “22 Ocak”, Güney Kore’de ise 23 Ocak’ta etkinliğin gerçekleşeceği vurgulanıyor.

Samsung bu etkinlikte heyecan uyandıran Galaxy S25 serisinin yanı sıra, aynı zamanda uzun süredir söylentileri kulaktan kulağa yayılan Galaxy S25 Slim modelini de diğer cihazlarla birlikte tanıtabilir. Fakat yine de bazı sızıntı raporlarında beklenen “Slim” versiyonu için daha geç bir lansman düzenleneceği de öne sürülüyor. Bu konudaki belirsizlik henüz ortadan kalkmadı.

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One UI 7 yazılımının da bir sonraki amiral gemisi serisiyle birlikte piyasaya sürüleceğini belirtmekte fayda var. Heyecanla beklenen güncelleme, Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi ile beraber kullanıcılarla buluşacak.

Son olarak Samsung’un henüz Galaxy S25 serisi lansman tarihini resmi olarak duyurmadığını ekleyelim. Şimdilik ortaya çıkan bu tarihlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen iddialar olduğunu yenilemekte yarar var.

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