iPhone 17 Air ve Samsung Galaxy S25 Slim bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir

İki büyük teknoloji devi olan Samsung ve Apple’ın Galaxy S25 Slim ve iPhone 17 Air modelleri ile önümüzdeki yıl tüketicilerin karşısına çıkması bekleniyor. Şimdiye kadar büyük beklentiler yaratmayı başaran bu iki model ile ilgili gelen son raporlar, ne yazık ki cihazların tüketicileri bir miktar hayal kırıklığına uğratabileceğine işaret ediyor.

Güney Kore’den gelen yeni bir sızıntı, Apple ve Samsung’un pillerinin kalınlığını azaltma girişimlerinde başarısız olduklarını ve akıllı telefonlarının başlangıçta umulduğundan daha ince hale geldiğini gösteriyor. İki şirket, iyi kapasiteyi korurken pilin kapladığı alanı azaltmak için daha ince malzemeler ve alt tabakalar kullanmayı planlamıştı. Fakat maalesef ki bu fikrin beklenenden daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

Apple ve Samsung “ultra ince” modellerinde büyük tavizler verebilir

@Jukanlosreve adlı X kullanıcısının yaptığı son paylaşıma göre Apple ve Samsung, “ultra ince” telefon fikrinde birtakım engellerle karşılaştı. Bu problemler iki firmayı hedeflerini küçültmeye ve teknik tavizler vermeye zorlamış görünüyor.

Samsung, Galaxy S25 Slim’i yalnızca sınırlı adetlerde üretecekken, her iki şirket de ilk hedeflerinden uzaklaşıp daha büyük pillere odaklanma kararı alarak cihazların kalınlığını artırdı. Fakat büyük çabalara rağmen yüksek pil kapasitesine sahip ultra ince akıllı telefonlar yapmak mevcut teknolojilerle henüz ne yazık ki pek de mümkün görünmüyor.

Apple ise başlangıçta iPhone 17 Air için 6 mm’lik bir kalınlık hedefliyordu. Bu da onu 7,8 mm olan iPhone 16’dan çok daha ince yapacaktı. Yeni modeller, ince olmalarına rağmen bu iddialı hedefe ulaşmak konusunda başarısız oldu.

Fakat yine de iPhone 17 Air ve Samsung Galaxy S25 Slim modelleri iki şirketin mevcut amiral gemisi telefonlarından daha ince olacak. “Ultra ince” cihazlarda kalınlığı artırma kararı, herhangi bir modern akıllı telefon için temel bir husus olan yeterli pil ömrünü sağlama ihtiyacından kaynaklanıyor.

iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Slim’den neler bekleniyor?

Ortaya çıkan raporlara göre iPhone 17 Air modeli 120 Hz yenileme hızına sahip 6,55 inç ekran, titanyum ve alüminyum çerçeve, ön sensörler için küçük bir delik, 48 MP tek arka kamera ve A19 yonga seti ile donatılacak.

Samsung’un önümüzdeki yılın başlarında duyuracağı söylenen Galaxy S25 Slim ise 200 MP ana kamerayla aynı zamanda sınıfının en iyi seçeneklerinden bir tanesi olarak lanse edilecek. Bununla birlikte pil ömründen ödün verilmiş ince cihazlar oluşturma fikri, özellikle de mevcut modellere göre iyileştirmeler minimum düzeydeyse olacağı öne sürüldüğü için birçok tüketici adına pek de heyecan verici olmayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: