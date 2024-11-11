Samsung telefonlar için One UI 7 Beta beklenenden erken geliyor

Samsung telefon sahipleri için beklenen haber nihayet geldi. Güney Koreli teknoloji devinin yeni One UI 7 yazılımı nihayet karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, heyecanla beklenen yazılımının Beta programı ile beklenenden daha erken kullanıcılarla buluşmayı planlıyor.

Google’ın geliştirdiği Android 15 işletim sistemini temel alacak yeni One UI 7 güncellemesi, Samsung telefonlar için bir dizi ilgi çekici yeni özelliğe ev sahipliği yapacak. Kullanıcılar için birçok yeniliği bir araya getirecek olan yazılım, aynı zamanda çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleriyle gelecek. Peki ya One UI 7’nin Beta programı ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

One UI 7 Beta programı ne zaman başlayacak?

Aylar süren sessizliğin ardından Ice Universe, One UI 7 güncellemesinin ilk halka açık Beta sürümünün Kasım ayının üçüncü haftası gibi erken bir tarihte yayınlanacağını açıkladı. Ancak One UI 7’nin kararlı sürümünün, yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisinin lansmanıyla birlikte 2025 yılının başında karşımıza çıkması bekleniyor.

Beta programı, Samsung geleneğine uygun olarak ilk etapta Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayacak. Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki kullanıcıların daha uzun süre beklemesi gerekecek. Programın 2024 yılı sonuna kadar diğer bölgelere de yayılması bekleniyor.

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S24 serisi, One UI 7’nin genel beta sürümünü alan ilk seri olacak. Bunun ardından güncelleme yavaş yavaş diğer cihazlara da genişleyecek. “S” serisinin yanı sıra “Z Fold” ve “Z Flip” serileri de güncellemeyi alacak öncelikli modeller arasında yer alacak.

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Samsung’dan önemli estetik dokunuşlar geliyor

One UI 7 Beta çıkış tarihi ile ilgili bilgi veren Ice Universe, aynı zamanda merakla beklenen yeni yazılım güncellemesinin ilk ekran görüntüsünü de karşımıza çıkardı. Paylaşılan görüntüde, parlaklık ve ses seviyesi için güncellenmiş Hızlı Ayarlar panelinin yeni tasarımı gözler önüne seriliyor. Yenilenen tasarımla birlikte şirket, daha modern ve işlevsel bir düzen ile önemli estetik dokunuşlarda bulunuyor.

Samsung’un yenilenen arayüz tasarımı ile birlikte nihai hedefi, kullanıcıların cihazı tek elle daha rahat bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak olacak. Daha sezgisel bir deneyim yaratmayı amaçlayan şirket, yeni sistem animasyonları ile genel akıcılığı iPhone cihazlarına benzer bir hale getirecek.

Peki ya siz One UI 7 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeni yazılım güncellemesinden beklentilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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