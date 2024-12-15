ChatGPT, Noel Baba ile sohbet etmenizi mümkün hale getirdi

OpenAI, ChatGPT için yılbaşına özel sürpriz bir yenilikle karşımıza çıktı.

ChatGPT'ye eklenen yeni Santa Mode, Noel Baba ile sesli olarak iletişime girmenize katkıda bulunuyor.

Kullanıcıların ilgiyle karşıladığı bu yenilik ay sonuna kadar ChatGPT kullanıcılarına sunulmaya devam edecek.

Yapay zeka devi OpenAI sürpriz yenilikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket her gün bir yeni özellik ya da yenilikçi bir ürününü tanıtılacağı 12 günlük “yapay zeka hediyelerini” duyurmuştu. Bu bağlamda kısa süre önce metinden video oluşturma aracı Sora’yı genel kullanıma açan ve ChatGPT için Canvas’ı herkesin kullanımına sunan platform, şimdi ChatGPT’yi daha da güçlendirecek yeni işlevler getiriyor.

OpenAI’nin yaptığı açıklamaya göre ChatGPT için iki yeni işlevsel özellik sunuluyor. Gelişmiş Ses modunda gerçek zamanlı video desteği ile karşımıza çıkan hizmet, aynı zamanda yılbaşına günler kala Noel Baba ile ChatGPT üzerinden etkileşim kurmanızı mümkün kılacak eğlenceli bir yeniliğe daha imza atıyor. İşte detaylar…

ChatGPT Santa Mode nedir, ne işe yarıyor?

Yılbaşı atmosferine uygun bir hamlede bulunan ChatGPT için Santa Mode özelliği geldi. ChatGPT’de önceden ayarlanmış bir ses olan Noel Baba ile iletişim kurmanıza yardımcı olacak bu yeni işlev, eğlence dolu bir deneyim vaat ediyor.

Kullanıcılar Santa Mode özelliğini aktif hale getirmek için uygulamadaki istek çubuğunun yanında yer alan kar tanesi simgesine tıklayarak bu işlevden yararlanmaya başlayabilir. Şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başaran özellik, bu ay sonuna kadar kullanıcılar için mevcut olmaya devam edecek.

ChatGPT Santa Mode özelliği yılbaşı temalı sohbetler yapmak için keyifli bir seçenek olacak. Noel Baba’nın sıcak ve neşeli üslubu ile iletişim kurabileceğiniz bu özel ses modu, sizlere farklı yaş gruplarına ya da ilgi alanlarına uygun hediye fikirleri verebilecek. Aynı zamanda yemek tarifleri, süsleme ipuçları veya tatil planları gibi aktiviteler için de önerilerde bulunabilecek.

ChatGPT’ye gerçek zamanlı video desteği eklendi

Santa Mode özelliğinin yanı sıra OpenAI, ChatGPT’nin Gelişmiş Ses modunun artık gerçek zamanlı video özellikleriyle entegre edildiğini bildirdi. ChatGPT mobil uygulamasına Plus, Team veya Pro aboneliğiyle erişen kullanıcılar, resim yüklemeye veya gördüklerini manuel olarak açıklamaya gerek kalmadan akıllı telefon kameralarını bir nesneye doğrultabilecek ve neredeyse anında yanıt alabilecek.

Öte yandan bu yenilik, ekran paylaşımı ile de uyumlu olacak. İster teknik ayarları açıklarken ister karmaşık matematik problemlerini çözerken, bu özellik etkileşimi daha da sezgisel hale getirmeyi amaçlıyor.