Android 15 (One UI 7) alacak Samsung telefonlar sızdırıldı

Google tarafından bu yıl piyasaya sürülecek Android 15 işletim sistemi için geri sayım başladı. Öncelikli olarak Google’ın kendi telefonları olan Pixel serisi akıllı telefon ailesine gelecek yeni güncelleme, sonrasında ise Samsung’un amiral gemisi telefonlarında vücut bulacak. Peki ya Android 15 alacak Samsung telefonlar hangileri olacak?

Kısa süre önce Google, geliştiriciler için Android 15 işletim sisteminin ilk önizleme sürümünü yayınladı. Birçok ilgi çekici özelliğe sahip olan yeni güncellemenin kararlı sürümü büyük bir merakla beklenirken; SamMobile’ın haberine göre güncellemeden yararlanacak Samsung cihazlar ortaya çıktı. İşte detaylar…

Android 15 alacak Samsung telefonlar

Google tarafından geliştirilen yeni Android 15 işletim sistemi bu yaz nihayet kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Son yapısının Temmuz-Ağustos döneminde hazır olacağı öne sürülürken, Samsung’un geliştirdiği Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü için ise birkaç aylık bir bekleme süresi daha olacağı vurgulanıyor.

Tahminlere göre Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7.0 arayüzü alacak Samsung telefonlar, Ekim-Kasım aylarında yeni güncellemeye erişim sağlayacak. İlk olarak Galaxy S serisi amiral gemisi telefonların bu güncellemeden faydalanacağı aktarılıyor. Güncellemeye sahip olacağı iddia edilen modeller ise şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S serisi:

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Galaxy Z serisi:

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi:

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy M serisi:

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy Tab serisi:

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 Plus (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Plus (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Elbette ki bu liste henüz Samsung tarafından doğrulanmadı. Fakat yine de Güney Koreli teknoloji devi tüm akıllı telefon ve tablet cihazlarında en az iki büyük güncelleme sunuyor. Bu nedenle Android 13 işletim sistemiyle piyasaya çıkan cihazların tamamının Android 15’e yükseltilebileceği ifade ediliyor.