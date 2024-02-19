Android 15 (One UI 7) alacak Samsung telefonlar sızdırıldı

Google tarafından bu yıl piyasaya sürülecek Android 15 işletim sistemi için geri sayım başladı. Öncelikli olarak Google’ın kendi telefonları olan Pixel serisi akıllı telefon ailesine gelecek yeni güncelleme, sonrasında ise Samsung’un amiral gemisi telefonlarında vücut bulacak. Peki ya Android 15 alacak Samsung telefonlar hangileri olacak?
Kısa süre önce Google, geliştiriciler için Android 15 işletim sisteminin ilk önizleme sürümünü yayınladı. Birçok ilgi çekici özelliğe sahip olan yeni güncellemenin kararlı sürümü büyük bir merakla beklenirken; SamMobile’ın haberine göre güncellemeden yararlanacak Samsung cihazlar ortaya çıktı. İşte detaylar…
Android 15 alacak Samsung telefonlar
Google tarafından geliştirilen yeni Android 15 işletim sistemi bu yaz nihayet kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Son yapısının Temmuz-Ağustos döneminde hazır olacağı öne sürülürken, Samsung’un geliştirdiği Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü için ise birkaç aylık bir bekleme süresi daha olacağı vurgulanıyor.
Tahminlere göre Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7.0 arayüzü alacak Samsung telefonlar, Ekim-Kasım aylarında yeni güncellemeye erişim sağlayacak. İlk olarak Galaxy S serisi amiral gemisi telefonların bu güncellemeden faydalanacağı aktarılıyor. Güncellemeye sahip olacağı iddia edilen modeller ise şu şekilde sıralanıyor:
Galaxy S serisi:
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21
Galaxy Z serisi:
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi:
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy M serisi:
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Galaxy Tab serisi:
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 Plus (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Plus (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Elbette ki bu liste henüz Samsung tarafından doğrulanmadı. Fakat yine de Güney Koreli teknoloji devi tüm akıllı telefon ve tablet cihazlarında en az iki büyük güncelleme sunuyor. Bu nedenle Android 13 işletim sistemiyle piyasaya çıkan cihazların tamamının Android 15’e yükseltilebileceği ifade ediliyor.