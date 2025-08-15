Samsung Galaxy S25 FE’nin resmi tanıtım görselleri sızdırıldı

Galaxy S25 FE'nin resmi tanıtım görüntüleri lansmandan önce ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihaz siyah, lacivert, buz mavisi ve beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle raflara gelecek.

İddialara göre telefon 4 Eylül'deki IFA 2025 etkinliğinde Samsung tarafından duyurulacak.

Samsung’un fiyat/performans deneyimine odaklanan yeni akıllı telefonu Galaxy S25 FE için geri sayım başladı. Bu yıl piyasaya sürüleceği resmen doğrulanan cihaz, uygun fiyata maksimum performans sağlayarak, ultra ince Galaxy S25 Edge’den sonra serinin beşinci üyesi olarak aileyi tamamlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S25 FE’nin renk seçenekleri ortaya çıkmıştı. Orta seviye telefon modelinin açık mavi, koyu mavi, siyah ve beyaz renklerde geleceği onaylanmıştı. Şimdi ise Samsung’un hazırladığı resmi tanıtım afişleri internete sızdırıldı.

Galaxy S25 FE renkleri ve tasarımı doğrulandı

AndroidHeadlines’ın aktardığı bilgilere göre Galaxy S25 FE’nin tüm renklerini ve tasarımını son derece açık bir şekilde ortaya koyan resmi tanıtım materyalleri sızdı.

Orta segment cihazın siyah, lacivert, buz mavisi ve beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunulacağı, beyaz versiyonu hariç hepsinin orijinal Galaxy S25’e benzeyeceği söyleniyor.

Ayrıca cihazın sadece arka yüzünün renklendirileceğini, kenarların hemen hemen tüm versiyonlarda orijinal alüminyum rengini koruyacağını, sadece siyah renkteki metalin diğerlerinden daha koyu olacağını belirtelim.

Galaxy S25 FE’nin 4 Eylül’de Samsung’un IFA basın toplantısında duyurulması bekleniyor. Etkinlik davetiyesinde yalnızca yapay zeka özellikleri vurgulanıyor ve şu ifadeler yer alıyor: “Yapay zekanın, hayatı daha iyi hale getirmek için evlerimizi nasıl şekillendirdiğini keşfedin.”

Samsung Galaxy S25 FE’nin muhtemel özellikleri

Samsung’un merakla beklenen yeni telefonu 8 GB RAM kapasitesi ve 128/256 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Exynos 2400 yonga setinden güç alan telefon, performans konusunda tatmin edici bir deneyim ortaya koymayı vaat ediyor.

“Fan Edition” ailesinin yeni üyesi 6,7 inç Full HD+ Dynamic AMOLED ekranla karşımıza çıkacak. 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak telefonda 15W kablosuz şarj desteği mevcut olacak. Telefon 4.900 mAh pil kapasitesiyle raflara gelecek.

Cihaz suya ve toza karşı IP68 sertifikasıyla gelecek. 190 gram ağırlığında olacak telefonun kalınlığı ise 7,4 mm olacak. Orta seviye Samsung modeli mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile de adından söz ettirecek.

Gelişmiş bir kamera kurulumu sunacak telefonda optik sabitleme ve otomatik odaklama özelliğine sahip 50 MP f/1.8 ana sensör, 12 MP f/2.2 ultra geniş sensör 3x zoom, optik sabitleme ve otomatik odaklama özellikli 8 MP f/2.4 telefoto sensör ve 12 MP f/2.2 ön kamera yer alması bekleniyor.