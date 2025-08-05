Samsung Galaxy S25 FE renk seçenekleri, özellikleri ve çıkış tarihi

Samsung Galaxy S25 FE'nin dört renk seçeneğiyle piyasaya çıkması bekleniyor.

Orta seviye telefon modeli 5-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek IFA 2025'te duyurucağı iddia ediliyor.

Exynos 2400 yonga setiyle gelecek cihaz, fiyat-performans odaklı bir mobil deneyim sunacak.

Samsung’un geleneksel “Fan Edition” serisinin yeni üyesi için geri sayım başladı. Güney Koreli teknoloji devi yeni orta seviye akıllı telefon modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S25 FE’nin özellikleri sızdırılmıştı. Gelen son raporlarla birlikte cihazla alakalı daha net fikir sahibi oluyoruz.

Fiyat-performans deneyimine ev sahipliği yapacak Galaxy S25 FE modelinin renk seçenekleri ortaya çıktı. Cihazın üst düzey özellikleri ve çıkış tarihi hakkında da raporlar yayınlandı. Cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntıları sizler için bir araya getirdik…

Galaxy S25 FE ne zaman çıkacak?

Samsung’un kendi duyurduğuna göre Galaxy S25 FE, önceki modelden daha erken piyasaya sürülecek. Selefi Galaxy S24 FE geçen yılın Eylül ayı sonunda tanıtılmıştı. Bu nedenle yeni modelin Ağustos ile Eylül ayının ilk yarısı arasında piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Asyalı bir kaynak, Güney Kore’deki resmi satış tarihinin 19 Eylül olduğunu öne sürdü. Bu tarihin küresel pazar için de muhtemelen tekrarlanacağı düşünülüyor. İlk lansman duyurusunun 5-9 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenecek olan IFA ile birlikte yapılması muhtemel görünüyor.

Cihazın sızdırılan bir görüntüsü, Galaxy S25 FE’nin dört renk seçeneğiyle satışa sunulacağını ortaya koyuyor. Bu renkler açık mavi, koyu mavi, siyah ve beyaz olarak karşımıza çıkacak. Siyah model hariç tüm modellerde gümüş çerçeve bulunacak.

Samsung Galaxy S25 FE’nin özellikleri

Android Headlines’ın aktardığı bilgilere göre 161,3×76,6×7,4 mm boyutları ve 190 gram ağırlığıyla gelmesi beklenen cihaz, güncel trendleri takip ederek öncekinden daha kompakt ve daha hafif yapıya sahip olacak.

Cihazın bataryasının Galaxy S24 FE’nin 4.700 mAh kapasitesine kıyasla 4.900 mAh’ye yükseltilmesi bekleniyor. Samsung’un ayrıca kablolu şarj hızını 45W’a çıkarması, kablosuz şarj hızının ise 15W’da kalması bekleniyor. Ayrıca suya ve toza karşı koruma için IP68 sertifikası da onaylandı.

Galaxy S25 FE’nin ekranı Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir panele sahip olacak. Merakla beklenen akıllı telefon, Galaxy S24 ve Galaxy S24+’da kullanılan aynı çip olan Exynos 2400 işlemciyle donatılacak. 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle sunulacak.

Kamera tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana sensör, f/2,2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ultra geniş sensör ve 3x optik zoom ve OIS’ye sahip 8 MP telefoto lens içeren üçlü arka kameradan oluşacak. Ön tarafta ise f/2,2 diyafram açıklığına sahip 12 MP selfie kamerası bulunacak.

Son olarak Galaxy S25 FE modeli Android 16 tabanlı One UI 8 ile piyasaya sürülecek. Yedi yıllık güncelleme politikasıyla gelecek akıllı telefon Android 23’e kadar güncelleme alacak.