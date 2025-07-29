Bütçe dostu Samsung Galaxy S25 FE’den yeni detaylar geldi

Galaxy S25 FE’nin RAM ve depolama seçenekleri selefi S24 FE ile aynı kalacak.

Cihaz sonbahar aylarında 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanıyla gelecek.

Renk seçenekleri arasında ise Lacivert, Buz Mavisi, Siyah ve Beyaz yer alacak.

Fiyat-performans odaklı bir deneyime kapı aralayacak Samsung Galaxy S25 FE hakkında yeni söylentiler ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Uygun fiyata “premium” özellikler sunmaya hazırlanan cihaz, Galaxy S serisi akıllı telefon ailesinin “ekonomik” seçeneği olarak raflarda boy gösterecek.

Gelen son sızıntılarla birlikte cihazın profiline dair önemli gelişmeler ortaya çıktı. Yeni “Fan Edition” (FE) modelinin RAM kapasitesi, dahili depolama alanı ve renk seçenekleri gibi ayrıntıları netleşmeye başladı.

Galaxy S25 FE hafıza ve renk seçenekleri belli oldu

GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre yeni Galaxy S25 FE modeli iki farklı konfigürasyonda satışa sunulacak. Bu seçenekler 8 GB RAM + 128 GB ve 256 GB dahili depolama olacak.

Bu seçenekler, geçen yıl piyasaya çıkan Galaxy S24 FE modelindekilerle aynı kalacak. 512 GB depolama ve 12 GB RAM’e sahip bir versiyon ise ne yazık ki bulunmayacak. Bu da daha fazla depolama alanı ve RAM arayan kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor.

Samsung önceki modele kıyasla renk paletini değiştirmeye karar verdi. Galaxy S25 FE modeli Lacivert, Buz Mavisi, Siyah ve Beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu seçeneklerden bazıları, geçen yılki Nane Yeşili ve Sarı gibi seçeneklerin yerini alacak.

Telefonun önceki modelin geliştirilmiş bir versiyonu olan, ama Galaxy S25 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Elite’den daha az güçlü olan Exynos 2400 yonga setini kullanacağını daha önce öğrenmiştik. Bu durum, Galaxy AI gibi gelişmiş özelliklere erişimi etkileyebilir.

Yeni Samsung Galaxy S25 FE modelinin diğer özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına ve 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,7 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera, 3x optik zoom destekli 12 MP ultra geniş ve 8 MP telefoto kamera, 45W hızlı şarj desteğine sahip 4.900 mAh pil, Android 16 tabanlı One UI 8 ve yedi yıl yazılım güncelleme desteği yer alıyor.

Galaxy S25 FE’nin önceki modelle benzer bir fiyat olan yaklaşık 649 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Küresel tanıtımın ise sonbaharda yapılacağı öne sürülüyor. İlerleyen haftalarda cihazla alakalı daha fazla ayrıntının duyurulacağı tahmin ediliyor.