Samsung Galaxy S25 Edge bu ay çıkacak: Peki neler bekleniyor?

Samsung'un ultra ince telefonu için artık nihayet geri sayım başladı.

Ortaya çıkan son raporlar, cihazın Nisan ayında piyasaya sürülebileceğini doğruladı.

Ay ortasında Güney Kore'de tanıtılması beklenen modelin Nisan sonlarında diğer ülkelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Ocak ayı sonunda Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerini piyasaya sürerek amiral gemisi akıllı telefon serisini genişletti. Şirket bu bilinen cihazların yanı sıra serinin dördüncü ve benzeri görülmemiş üyesi olan Galaxy S25 Edge’in prototipini de tanıttı.

Seriye yeni eklenen bu telefon, özellikle de ultra ince tasarımıyla amiral gemisi bir cihaz olma iddiasıyla öne çıkıyor. Son haftalarda ortaya çıkan bir dizi söylentinin ardından yeni akıllı telefon için bekleyiş neredeyse sona eriyor gibi görünüyor.

Galaxy S25 Edge ne zaman piyasaya çıkacak?

Türkiye’de de satışa çıkacak yeni Samsung modelinin Nisan ayında piyasaya sürülebileceğine dair çeşitli söylentiler dolaşıyor. Gelen son raporlara göre Galaxy S25 Edge bu ayın sonunda duyurulacak ve satışa sunulacak.

Öte yandan bazı kaynaklar, merakla beklenen ultra ince telefonun 15 veya 16 Nisan tarihlerinde gelebileceğine işaret ediyor. Fakat bunun Güney Kore’de gerçekleştirilecek olan ilk lansman tarihleri olabileceği düşünülüyor. Yani cihazın diğer ülkelere gelmesi ay sonunu bulabilir.

Yawn adlı X kullanıcısının yaptığı paylaşımla birlikte daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Duyurunun Nisan ayında yapılacağını doğrulayan kullanıcı, ilk dağıtım hakkında ilginç bir detay daha paylaştı.

Galaxy S25 Edge’in Vietnam’da MWG tarafından satılacağı ifade edildi. MWG, Vietnam merkezli tanınmış bir elektronik zinciri olan Mobile World’ün kısaltması olarak tanınıyor.

Bu iddialar, son haftalarda ortaya çıkan ve telefonun nasıl görüneceğine dair ön izleme görüntüleri de sızdırılan raporları destekler nitelikte oluyor. Farklı kaynaklardan gelen bilgilerin tutarlılığı, bu özel modelin çok yakında piyasaya çıkacağına dair beklentileri daha da artırıyor.

Samsung Galaxy S25 Edge teknik özellikleri

iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet etmesi beklenen üst düzey cihazın amiral gemisi performans sunmak için Snapdragon 8 Elite yonga setiyle donatılacağı iddia ediliyor. Cihazın 25W hızlı şarjla desteklenen 3.900 mAh bataryadan güç alacağı söyleniyor. Bu sayede ince tasarımla birlikte pil ömrü ve şarj hızı dengelenmeye çalışılacak.

Cihazın en karakteristik özellikleri ise boyutlarıyla ilgili olacak. Ortaya çıkan raporlar, 5,84 milimetrelik inanılmaz derecede azaltılmış bir kalınlıktan ve 160 gramlık bir ağırlıktan söz ediyor. Bu da yeni modelin son derece ince ve hafif bir cihaz olacağını doğruluyor.

Son olarak yakın zaman önce Galaxy S25 Edge duvar kağıtlarının internete sızdırıldığını ve cihazın ilk resmi görüntülerinin ortaya çıktığını sizlere hatırlatmak isteriz. Cihazla alakalı yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.