Samsung Galaxy S25 Edge duvar kağıtları ortaya çıktı

Ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Edge için geri sayım başladı.

Merakla beklenen cihazın duvar kağıtları internete sızdırıldı.

Nisan ayında piyasaya çıkması beklenen cihaz Titanium Jetblack, Titanium Silver ve Titanium Icyblue renk seçenekleriyle raflarda boy gösterecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Ocak ayında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya tanıttı. Serinin dördüncü üyesi olan Galaxy S25 Edge ilk kez burada gösterildi. Daha sonra cihaz 2025 Mobil Dünya Kongresi‘nde de kamuoyuna sunuldu.

Ultra ince tasarımlı yeni akıllı telefon modeli hakkında paylaşılan çok az bilgi olmasına rağmen cihazla alakalı birçok detayın sızdırılması engellenemedi. Cihazın resmi görsellerinin internette dolaşmasının ardından Max Jambor, Galaxy S25 Edge modelinin duvar kağıtları ile karşımıza çıktı.

Galaxy S25 Edge’in üç renkte duvar kağıtları sızdırıldı

Max Jambor tarafından X platformunda paylaşılan görüntülere göre Samsung Galaxy S25 Edge duvar kağıtları üç renkte karşımıza çıkacak. Söylentilere göre merakla beklenen cihaz Titanium Jetblack, Titanium Silver ve Titanium Icyblue renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Görsel olarak Galaxy S25 serisinde kullanılan telefonlardan pek bir farkı yok gibi görünüyor. Yalnızca modelin tasarımına gönderme yapan daha ince “S” harfi dikkat çekiyor.

iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek Galaxy S25 Edge’in kalınlığının sadece 5,84 milimetre olması bekleniyor. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus modelleri sırasıyla 7.2 ve 7.3 milimetre ölçülerinde karşımıza çıkmıştı.

Teknik özelliklerine baktığımızda ultra ince cihazın 200 megapiksel ana sensör ve 12 megapiksel ultra geniş sensörden oluşan çift kamera modülüyle gelmesi bekleniyor. Güç tarafında ise 3.900 mAh’lik bir batarya ünitesi ve 25W şarj desteği sunulacağı söyleniyor. Cihazın kalbinde ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite çipi yer alacak.

Samsung Galaxy S25 Edge’in çıkış tarihi için Nisan ayına işaret ediliyor. Türkiye pazarında da satılacak olan ultra ince tasarımlı model için Güney Koreli şirketin özel bir etkinlik düzenlemeyeceği, ürünü sessiz sedasız raflara getireceği iddia ediliyor.