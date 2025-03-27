Samsung Galaxy S25 Edge’den ilk resmi görüntüler geldi

Galaxy S25 Edge'in ilk resmi görüntüleri sızdırıldı.

Ultra ince yeni Samsung telefonunun üç renk seçeneğiyle raflara geleceği söyleniyor.

Nisan ayında tanıtılması beklenen cihaz, Apple'ın yeni iPhone 17 Air modeliyle doğrudan rekabet edecek.

Ultra ince tasarıma sahip olacak Samsung Galaxy S25 Edge modelinin ilk resmi görüntüleri paylaşıldı. S25 serisiyle birlikte geçtiğimiz aylarda ilk kez duyurulan cihaz, belirli detayları bakımından gizemini korumuştu.

WinFuture’dan gelen son raporlar ise kompakt yapısıyla bilinen üst düzey cihazın planlanan tasarım ve renk seçeneklerine dair ilk pazarlama görsellerini gün yüzüne çıkardı. Yeni bilgiler akıllı telefon hakkında daha net bir resim çizmemize yardımcı oldu.

Samsung Galaxy S25 Edge nasıl görünecek?

Ortaya çıkan Samsung Galaxy S25 Edge görüntüleri, Güney Koreli şirketin amiral gemisi ailesindeki diğer cihazlarla net bir şekilde örtüşüyor. Piyasaya sürüldüğünde mevcut renk seçenekleri arasında Titanyum Jet Siyahı, Titanyum Gümüşü ve Titanyum Buz Mavisi yer alacak.

Samsung Galaxy S25 Edge çıkış tarihi için Nisan ayına işaret ediliyor. Beklenen yeni model, Galaxy S25+’ın 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inçlik Super AMOLED ekranıyla paylaşılan özel bir çeşidi gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S25 serisinin dördüncü modeli olarak raflarda boy göstermeye başlayacak olan cihaz, Snapdragon 8 Elite yonga setiyle donatılacak. Yeni “Oryon” çekirdeklerine dayanan sekiz çekirdekli bir System-on-Chip yer alacak. Şu anda piyasada bulunan diğer üst düzey akıllı telefonlardan biraz daha yüksek olan 4,46 GHz’e kadar bir frekansta çalışacak bu çip, tüm işlemler için yüksek bir performans ortaya koyacak.

Galaxy S25 Edge’de diğer S25 modellerinde bulunan üç kameranın aksine yalnızca iki kamera yer alacak. Cihazla alakalı ortaya çıkan raporlar, telefonun 200 MP ana sensöre ek olarak ultra geniş çekimlere özel 12 MP’lik bir sensöre sahip olacağını gösteriyor. Bu konfigürasyon, kalite ve ince tasarım arasında denge kurmayı amaçlıyor.

iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet etmesi beklenen Galaxy S25 Edge, kamera modülünün çıkıntısını içermeyen bir ölçüm olan yalnızca 5,8 milimetrelik kalınlığa sahip olacak. Samsung’un bu sonucu elde etmek için biraz daha küçük bir bataryayı tercih ettiği anlaşılıyor. Çeşitli kaynaklar gerçek kapasitenin 3.786 mAh olduğu konusunda birleşiyor. Bu da beyan edilen nominal değerin 3.900 mAh olduğunu gösteriyor.