Apple’dan çılgın iPhone 17 Air planı: USB-C yerine portsuz tasarım

Apple'ın ultra ince telefonu iPhone 17 Air bu yıl piyasaya çıkacak.

Serideki "Plus" modelinin yerini alacak cihaz, Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek.

İddialara göre şirket, başlangıçta cihazda USB-C girişini kaldırıp tamamen portsuz bir tasarım test etti.

Ancak Apple'ın bu fikri şimdilik rafa kaldırdığı belirtiliyor.

Apple bu yılki iPhone 17 akıllı telefon serisinde önemli yenilikler ortaya koymaya hazırlanıyor. Şirket birkaç yıldır seride yer alan “Plus” modelinin yerine ultra ince tasarıma sahip yeni “Air” seçeneğini piyasaya sunmayı planlıyor. İddialara göre şirket, başlangıçta yeni modeli ile ilgili son derece radikal bazı değişiklikler test etti.

Dedikodulara göre iPhone 17 Air, USB-C girişinin kaldırıldığı, yani tamamen “portsuz” bir tasarım ile denendi. Bloomberg’den Mark Gurman’ın iddialarına göre Apple mühendislerinin başlangıçta oldukça heyecanlandığı bu çılgın girişim şu anda iptal edildi.

Yine de bu denemeler, Apple’ın önümüzdeki yıllarda iPhone modellerinde keskin bazı yenilikler ortaya koymaya hazırlandığına işaret ediyor. USB-C bağlantısı olmayan tamamen portsuz yeni tasarım iPhone 17 Air modeliyle gelmeyecek olsa da ilerleyen süreçte şirketin bu fikri yeniden masaya yatırabileceği düşünülüyor.

Peki Apple neden portsuz tasarımdan vazgeçti? Tahminlere göre şirketin bu kararında Avrupa Birliği düzenlemelerinin etkili olduğu ve fiziksel girişin tamamen ortadan kaldırılmasının pek de pratik bir deneyim yaratmayacağı düşünülüyor.

iPhone 17 Air, Kamera Denetimi ve ProMotion özelliklerini koruyacak

iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesinde yer alan Kamera Denetimi ve ProMotion gibi gelişmiş özelliklerin “Air” modelinde de benimseneceği öne sürülüyor. ProMotion’ın tüm iPhone 17 serisinde uygulanıp uygulanmayacağı bir süredir tartışma konusuydu. Telefonun ince silüetine rağmen bu iddialar oldukça olası görünüyor.

iPhone 17 Air’ın keskin bazı tasarım değişiklikleri ile geleceği söyleniyor. Merakla beklenen modelin yalnızca 5.5 mm’lik olağanüstü incelikte olması bekleniyor.

Ses konfigürasyonunun tek hoparlörden oluşacağı konuşuluyor. Arka kamera bölümünün, iPhone 17 Air’ın yerini alacağı iPhone 16 Plus‘ın aksine tek bir sensöre ev sahipliği yapması bekleniyor. Ekran ise 6.6 inçlik cömert bir boyuta sahip olacak.

Ultra ince tasarıma rağmen pil gücü ihmal edilmeyecek

Cihazın ultra ince tasarımına rağmen pil ömrü konusunda da zayıf olmayacağı tahmin ediliyor. Şirket güç verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve beklentileri karşılayan pil ömrü sağlamak için ekrandan silikon çiplere ve yazılıma kadar her şeyi optimize etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

iPhone 17 Air modelinin, Apple tarafından tamamen tasarlanan ilk 5G modem olan C1 çipiyle geleceği söyleniyor. iPhone 16e ile birlikte tanıtılan bu bileşen, milimetre dalga (mmWave) desteği olmasa da 5G bağlantısını sağlayacak.

iPhone 17 Air’ın fiyatı ne kadar olacak?

Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek iPhone 17 Air’ın fiyatı hakkında ilk raporlar ortaya çıktı. Cihazın fiyat konumlandırması, “Air” modelinin geleceği açısından kilit bir nokta olacak.

The Wall Street Journal’ın haberine göre iPhone 17 Air’ın lansman fiyatı 900 dolar civarında olacak. Eğer bu rakam doğrulanırsa cihazın önemli bir ticari başarıya imza atabileceği düşünülüyor.

Apple’ın ilk fikri, tamamen kablosuz şarja odaklanarak, tamamen portsuz bir iPhone üretmekti. Ancak şirket planlarını revize ederek şarj portunu tutmaya karar verdi. Bu kararda Avrupa düzenlemelerinin etkili olması ve fiziksel limanın tamamen ortadan kaldırılmasının pratik olmaması muhtemeldir.