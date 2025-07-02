Samsung Galaxy S26 serisi daha büyük pil ömrü sunacak

Samsung'un gelecek yıl tanıtacağı amiral gemisi telefonları, pil ömrü konusunda önemli iyileştirmeler sunacak.

Galaxy S26 serisi, ITM Semiconductor sayesinde daha büyük pillere ulaşacak.

Cihazlar aynı zamanda daha optimize edilmiş bir güç yönetimi sağlayacak.

Samsung, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkacak olan Galaxy S26 serisi ile daha büyük bir pil kapasitesi sunmaya hazırlanıyor. Mevcut teknolojinin derinlemesine bir evrimini, daha büyük piller ve potansiyel olarak daha yüksek şarj performansı hedefleyen bir stratejiyi içeriyor.

Şirketin bu noktada çözümü yeni bir kimyasal formülde değil, yardımcı bileşenlerin akıllıca yeniden tasarımında yatıyor. Bu amaçla birlikte ITM Semiconductor Co ile yapılan bir anlaşma, fiziksel strese karşı daha fazla dayanıklılık sağlayan katkı maddelerinin kullanımı yoluyla Galaxy S26 serisindeki pillerin çalışma ömrünü uzatmak için özel çözümler sunuyor.

Samsung batarya konusunda beklentileri aşacak

Bu yeniliğin merkezinde, ITM Semiconductor’un Epoxy Molding Compound (EMC) teknolojisiyle geliştireceği “pil koruma devreleri” yer alıyor. The Elec’in aktardığı bilgilere göre devreler aşırı şarj veya aşırı hızlı deşarj gibi kritik koşulları önlemek için enerji akışını hassas bir şekilde düzenleyecek.

EMC teknolojisi kritik bir üçlü işlevi yerine getiren silika gibi ince bir polimer bileşikleri tabakası kullanıyor. Nemin içeri girmesini engelliyor. Diğer elektronik bileşenler tarafından üretilen elektromanyetik girişimi koruyor ve kullanım sırasında üretilen ısının dağılımını optimize ediyor. Isı yönetimi hayati önem taşıyor. Zira ısı hücrelerin kimyasal bozulmasını hızlandırıyor. Bu da hızlı şarj ya da uzun süreli oyun oturumlarıyla vurgulanıyor.

ECM’nin temel yeniliği, koruma devresinin boyutunda radikal bir daralmaya izin verecek kadar gelişmiş bir paketleme tekniği olarak öne çıkıyor. Bu teknolojinin her yinelemesi, daha kompakt devrelerle sonuçlanır ve bu da telefonun şasisi içinde değerli bir hacmi serbest bırakıyor.

Bu alan daha sonra pil hücresinin kendisine yeniden atanabiliyor. Böylece fiziksel olarak büyümesine izin veriliyor. ITM, Galaxy A, Z Fold ve Z Flip serilerinin yanı sıra bazı iPhone ve AirPods modelleri ve Galaxy S11 gibi eski amiral gemileri için benzer, ancak daha az gelişmiş çözümler sağlamak üzere Samsung ile ortaklık kurdu.

Bu alan optimizasyonunun doğrudan sonuçları kapasite söylentilerine yansıyor. Doğrulanmamış bir söylenti, Galaxy S26 Ultra’nın pilinin yüzde 10 artışla 5.500 mAh’ye ulaşabileceğini öne sürüyor. Daha somut bilgiler, Samsung’un piller için “SUS CAN” adı verilen yeni bir paslanmaz çelik kasa benimseyeceğini bizlere gösteriyor.

Minyatürize edilmiş devrelerle birleştirilen yapısal değişiklik, mevcut modellerden daha büyük pillerin muhafazasını kolaylaştıracak. Ancak Samsung, birkaç rakibinin bunun yerine yöneldiği silikon-karbon (Si-C) pil teknolojisini şimdilik benimsememeyi tercih ediyor.

Son olarak yakın zaman önce IMEI veritabanında ultra ince Galaxy S26 Edge ve amiral gemisi Galaxy S26 Ultra’nın onaylandığını hatırlatmakta fayda var. Bu da bizlere serinin ara modeli Galaxy S26 Plus’ın artık resmen tarihe gömüleceğini bizlere gösteriyor.