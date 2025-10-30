Google TV için Gemini beklenenden biraz daha geç gelecek

Reklam

Şu anda yalnızca TCL'nin QM9K serisinde desteklenen Google TV için Gemini yakında daha fazla modele ulaşacak.

Google, başlangıçta Gemini'ın Google TV'ye yıl sonuna kadar geleceğini duyurmuştu.

Fakat Google Nest topluluğunda yapılan bir güncelleme ile lansman takvimi "bu kışa" ertelendi.

Bu da güncellemenin 2026'nın ilk aylarına sarkabileceği anlamına geliyor.

Google’ın üretken yapay zeka destekli sesli asistanı Gemini’ın Google TV için piyasaya sürülmesiyle birlikte akıllı televizyon etkileşiminde yeni bir dönem başlıyor.

Şu anda yalnızca TCL’nin QM9K serisine özel olan platform, kullanıcıların televizyon karşısında rahatça otururken ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet veriyor. Yenilenen yapay zeka asistanı, Gemini için mobil cihazlardakine benzer bir deneyim ortaya koyuyor.

Gemini’ın Google TV sürümü “bu kış” geniş kapsamlı yayınlanacak

Google başlangıçta Google TV için Gemini desteğinin bu yıl sonuna kadar geniş kapsamlı bir lansmanını duyurmuştu. Fakat ne yazık ki kullanıcıların bunun için bir süre daha beklemeleri gerekecek.

Google Nest Community’de paylaşılan bir güncellemede zaman çizelgesi revize edildi. “Bu yılın ilerleyen zamanlarında” yayınlanma vaadi “bu kış” ifadesiyle değiştirildi.

Bu dikkat çekici değişiklik, yapay zeka asistanının 2026 başlarında Google TV cihazlarına ulaşacağına işaret ediyor.

Yapay zeka televizyonlarınıza gelecek

Google’ın yapay zekası Gemini, kanepede rahatlayıp eğlenmek isteyenlerin deneyimini optimize etmek için tasarlandı. Asistan hizmeti, kullanıcıların her durum için mükemmel TV programını, filmi veya diziyi bulmalarına yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapacak.

Gemini yalnızca multimedya yetenekleriyle değil, diğer hayat kolaylaştıran yönleriyle de öne çıkacak. Örneğin araç, ayrıntılı seyahat önerileri sunmak ya da karmaşık soruları yanıtlamak gibi diğer cihazlarda yapabildiği tüm görevleri yerine getirmesine olanak tanıyacak.

Google’ın akıllı asistanını etkinleştirmek için kullanıcıların iki basit seçeneği olacak. “Hey Google” sesli komutunu söyleyerek ya da uzaktan kumandadaki özel mikrofon düğmesine basarak yapay zeka ile hızlıca etkileşim kurmanız mümkün olacak.

Hangi cihazlar destekleyecek?

Şu anda yalnızca TCL’nin QM9K serisinde sunulan Gemini’ın Google TV sürümü, şirketin ifadesine göre “bu kış” aşağıdaki modellere gelecek:

Walmart 4K Pro TV’ler

Hisense U7 (2025 serisi)

Hisense U8 (2025 serisi)

Hisense UX (2025 serisi)

TCL QM7K serisi (2025 modelleri)

TCL QM8K serisi (2025 modelleri)

TCL X11K serisi (2025 modelleri)