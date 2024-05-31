Google, yapay zeka destekli sonuçlarda çuvalladığını kabul etti

Google, arama servisine entegre ettiği yapay zeka (Gemini) tabanlı AI Overviews sonuçlarının hatalı olduğunu kısmen kabul etti ve konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, istisna da olsa bazı hatalı sonuçlar olduğunu kabul eden Google, bunun önüne geçmek için alınacak önlemlerden bahsetti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta, Google Arama’ya entegre edilen yapay zeka sonuçlarının doğru bilgi vermediği, kullanıcıları yanılttığı ve sakıncalı yöntemler önermesi üzerine büyük bir tartışma başlamıştı. Google’ın yapay zekası sosyal medyanın da gündemine oturmuş ve kullanıcılar adeta bu yeni arama deneyimi ile dalga geçmişti.

Olayın büyümesi üzerine Google’ın Arama biriminin başındaki Liz Reid, resmi Google blogu üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada yaşanan kötü deneyimlerin bazılarını kabul eden Reid, sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinden bir kısmının da sahte olduğuna dikkat çekti.

Reid, açıklamasında özellikle en çok konuşulan iki örnek üzerinde durdu. Bunlardan biri, Google’ın bir kullanıcıya günde ne kadar taş yemesi gerektiğini söylemesi; diğeri ise yapay zekanın başka bir kullanıcıya peynirin kaymaması için pizzaya yapıştırıcı eklenmesi gerektiğini söylemesi oldu.

Halbuki Google’ın verdiği bu cevaplardan birinin bundan 11 yıl önce dalga geçmek amaçlı yapılan bir Reddit paylaşımından, diğerinin ise The Onion adlı mizah sitesinden otomatik çekildiği ortaya çıkmıştı. Bu da Google’ın yapay zekasının ne kadar güvenilir olduğu sorusunu akıllara getirmiş ve sosyal medyada gündem haline gelmişti.

Konuyla ilgili açıklamasında Reid, viral olan ekran görüntülerine bakarak Google’ın arama kalitesini yargılamanın adil olmadığını belirtti. Bu tür ürünleri piyasaya sürmeden önce yoğun bir test aşamasından geçirdiklerini ifade etti. Bahsi geçen arama deneyimlerinin de istisna olduğunu, bir kısmının ise kasıtlı olarak yaratılmış sahte ekran görüntüleri olduğunu iddia etti.

Yapılan geliştirmeler

Reid yaptığı açıklamada bu “istisna” olan hataları düzeltmek için bir dizi geliştirme yaptıklarını belirtti. Bu geliştirmelerin dört tanesini ise açıkladı:

AI Overviews gösterilmemesi gereken saçma sorgular için daha iyi algılama mekanizmaları oluşturuldu ve mizah içeriğinin dahil edilmesi sınırlandırıldı.

Yanıltıcı tavsiyeler sunabilecek sonuçlarda kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin kullanımını sınırlandırmak için sistemler güncellendi.

AI Overviews sonuçlarının yardımcı olamadığı sorgular için tetikleme kısıtlamaları eklendi.

Güncellik ve doğruluğun önemli olduğu haber konuları ve sağlık konuları için ek tetikleyici iyileştirmeler başlatıldı.

Yapılan açıklamada özellikle bu tür sonuçların istisna olduğuna, bazı ekran görüntülerinin ise sahte olduğuna defaatle vurgu yapılması bazı soruların da sorulmasına yol açtı. Eğer viral olan bu ekran görüntüleri sahte veya istisna ise Google bu geliştirmeleri neden yapma ihtiyacı duydu gibi sorular da şimdiden sorulmaya başladı.

An itibariyle sadece ABD’de kullanıma sunulan AI Overviews özelliğinin, çok yakında diğer ülkelerde de kullanıma sunulacağını belirtelim.

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