Roblox yasağının kaldırılmasını isteyen çocuklar yürüyüş düzenledi

Ağustos 2024'ten bu yana Türkiye'de erişimi engellenen Roblox için küçük yaştaki bir grup çocuk yürüyüş eylemi yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisine gelen bir talep üzerine bu konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ve Roblox yetkilileriyle görüşmelerinin devam ettiğini, sorunları çözdükleri zaman bu platformların yeniden ülkemizde faaliyete başlayabileceğini bildirdi.

Türkiye’de Roblox yasağı 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana devam ediyor. Özellikle de çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle oynanan bu oyun, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popüler hale gelmişti. Geçen yıl erişim engeline çarptırılan oyunun ne zaman yeniden ülkemizde faaliyete başlayacağı merak ediliyor.

Sosyal medya üzerinden pek çok oyunsever aylardır “Roblox ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt arıyor. Son olarak internete yansıyan görüntüler, bir grup küçük yaştaki çocuğun, Roblox’un ülkemizde erişime açılması için yürüyüş eylemi gerçekleştirdiğini gözler önüne seriyor.

Küçük yaştaki çocuklar Roblox için yürüdü

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye’de erişime kapatılan Roblox oyunu “çocuk istismarı” iddialarının odak noktası olmuştu. Türkiye ile yasağın kaldırılmasına ilişkin her türlü anlaşmaya hazır olduklarını ifade eden oyun yetkilileri, resmi makamlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Son olarak sosyal medyaya yansıyan bir video, çocuk yaştaki bir grubun Roblox’un erişim engelinin kaldırılması için yürüyüş düzenlediğini bizlere gösteriyor. Miniklerin bu yürüyüşünü aşağıdan izleyebilirsiniz:

Roblox'un erişim engelinin kaldırılması için bir araya gelen çocuklar yürüyüş düzenledi. pic.twitter.com/ge9vk2TeKc — 🎙 Muhbir (@ajans_muhbir) April 15, 2025

“Roblox açılsın” talepleri Bahçeli’ye kadar uzandı

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora bugün kızı Ahen Dora ile birlikte Genel Merkez’i ziyaret ederek MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. “Roblox açılsın” talebini Bahçeli’ye ileten Ahen Dora, Milliyetçi Hareket Partisi liderinden “Bu konuyu gündemimize alalım” yanıtını aldı.

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora’nın yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“Sevgili çocuklar, Müjde! Kızım Ahen Dora, 1.likle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet Dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin muzdarip olduğu bir sorunu “Yaparsa Liderimiz yapar!” diyerek Devlet Dedesine arz etti. Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkan sağlayan ve bu sayede zeka gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox’u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı. Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek “Bu konuyu gündemimize alalım o halde” dedi.”

Bakan Uraloğlu’ndan Discord ve Roblox açıklaması

Üst üste gelen Roblox gelişmelerinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: