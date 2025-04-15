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    Roblox yasağının kaldırılmasını isteyen çocuklar yürüyüş düzenledi

    Aylardır Türkiye'de erişim engeli devam eden Roblox oyunu için küçük yaştaki bir grup çocuk yürüyüş eylemi düzenlendi.
    Roblox
    • Ağustos 2024'ten bu yana Türkiye'de erişimi engellenen Roblox için küçük yaştaki bir grup çocuk yürüyüş eylemi yaptı.
    • MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisine gelen bir talep üzerine bu konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.
    • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ve Roblox yetkilileriyle görüşmelerinin devam ettiğini, sorunları çözdükleri zaman bu platformların yeniden ülkemizde faaliyete başlayabileceğini bildirdi.

    Türkiye’de Roblox yasağı 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana devam ediyor. Özellikle de çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle oynanan bu oyun, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popüler hale gelmişti. Geçen yıl erişim engeline çarptırılan oyunun ne zaman yeniden ülkemizde faaliyete başlayacağı merak ediliyor.

    Sosyal medya üzerinden pek çok oyunsever aylardır “Roblox ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt arıyor. Son olarak internete yansıyan görüntüler, bir grup küçük yaştaki çocuğun, Roblox’un ülkemizde erişime açılması için yürüyüş eylemi gerçekleştirdiğini gözler önüne seriyor.

    Küçük yaştaki çocuklar Roblox için yürüdü

    Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye’de erişime kapatılan Roblox oyunu “çocuk istismarı” iddialarının odak noktası olmuştu. Türkiye ile yasağın kaldırılmasına ilişkin her türlü anlaşmaya hazır olduklarını ifade eden oyun yetkilileri, resmi makamlarla görüşmelerini sürdürüyor.

    Son olarak sosyal medyaya yansıyan bir video, çocuk yaştaki bir grubun Roblox’un erişim engelinin kaldırılması için yürüyüş düzenlediğini bizlere gösteriyor. Miniklerin bu yürüyüşünü aşağıdan izleyebilirsiniz:

    “Roblox açılsın” talepleri Bahçeli’ye kadar uzandı

    MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora bugün kızı Ahen Dora ile birlikte Genel Merkez’i ziyaret ederek MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. “Roblox açılsın” talebini Bahçeli’ye ileten Ahen Dora, Milliyetçi Hareket Partisi liderinden “Bu konuyu gündemimize alalım” yanıtını aldı.

    MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora’nın yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

    Sevgili çocuklar, Müjde!

    Kızım Ahen Dora, 1.likle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet Dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin muzdarip olduğu bir sorunu “Yaparsa Liderimiz yapar!” diyerek Devlet Dedesine arz etti.

    Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkan sağlayan ve bu sayede zeka gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox’u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı.

    Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek “Bu konuyu gündemimize alalım o halde” dedi.”

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    Bakan Uraloğlu’ndan Discord ve Roblox açıklaması

    Üst üste gelen Roblox gelişmelerinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    “Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor. Belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı. Nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak.

    Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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