PS6’nın yeni özellikleri sızdı: Beklentiler adeta arşa çıktı

PlayStation 6'nın iddialı bazı özellikleri Moore’s Law Is Dead adlı YouTuber tarafından ortaya serildi.

İdialara göre cihaz, gücünü AMD'nin "Orion" APU'sundan alacak. 10 taneye kadar Zen 6 çekirdeğine yer verilecek.

Söylentiler, PS6'nın PS5'e kıyasla 4 ila 8 kat daha hızlı olacağına işaret ediyor.

Sony’nin bir sonraki oyun konsolu PS6’nın bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. “Moore’s Law Is Dead” adlı YouTube kanalından gelen son raporlar, merakla beklenen cihazın donanıma dair bizlere önemli ipuçları sunuyor.

Yayınlanan videoda PS6’nın iddialı bir donanıma ev sahipliği yapacağı, hatta belki de biraz fazla etkileyici olduğu ifade ediliyor. Söylentiler doğruysa, şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü oyun cihazlarından biri ile tanışacağız.

PlayStation 6’nın nefes kesen özellikleri ortaya çıktı

PS6’da ışın izleme teknolojisinin temel PS5’e kıyasla 6 ila 12 kat daha iyi olacağı bildiriliyor. Bu çok büyük bir fark olsa da maksimum değerine ulaşırsa, AMD yongası kullanan PlayStation 6’nın gerçek zamanlı yol izleme desteğine sahip bir Nvidia GeForce RTX 5090’ın kalitesine ulaşabileceği anlamına geliyor.

DigitalTrends’in haberine göre Rasterleştirme performansının Sony’nin mevcut konsolunun değerlerinin 2,5 ila 3 katı arasında daha mütevazı bir artış göstermesi bekleniyor. APU ise TSMC’nin 3 nm üretim süreci kullanılarak üretilen ve PS5 Pro’dan daha düşük güç tüketimine sahip 280 milimetre karelik bir çip olacak.

CPU sekiz Zen 6C çekirdeği ve konsolun sistemini yönetmek için iki düşük güç tüketimli Zen 6 çekirdeği tarafından desteklenecek. GPU ise 2,6 ile 3 GHz arasında hıza sahip 54 RDNA 5 ünitesi ve 10 MB L2 önbellekle donatılacak.

Bunun sonucunda PS6’nın 34 ile 40 TFlops arasında performans sunması bekleniyor. Referans olması açısından PS5’in yaklaşık 10,28 TFlops, PS5 Pro’nun ise 16,7 TFlops ürettiğini hatırlatmakta fayda var. PS4 ise 1,84 TFlops üretiyor.

PS6’nın teknik özellikleri ile ilgili sızıntılar, belleğin 640 GB/sn GDDR7 belleğe sahip 160 bit veri yoluna sahip olacağını ve 40 GB’a kadar RAM desteği sunacağını gösteriyor. Fakat Sony maliyeti düşürmek için 30 GB RAM tercih edebilir.

PS6 ayrılabilir disk sürücüsüyle gelecek

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporlar, Sony’nin son zamanlarda PlayStation 5’te benimsemeye başladığı “ayrılabilir disk sürücüsü” stratejisini PS6’da lansmandan itibaren kullanmaya başlayacağına işaret ediyor.

İddialara göre Japon şirket, cihazı standart olarak “sadece dijital” bir temel model olarak piyasaya sürecek. Disk sürücüsü isteyen kullanıcılar ise ek bir ücret ödeyerek isteğe bağlı kullanılabilecek donanımı ayrı bir şekilde satın alma imkanı bulacak.

Son olarak PS6 üretimin 2027 ortasında başlaması,2027 sonbaharında piyasaya sürülmesinin beklendiği ve PS4/PS5 cihazlarıyla geriye dönük uyumluluğun beklendiği belirtiliyor. Çıkış tarihi doğruysa, PlayStation 6 hakkında resmi bilgiler çok geçmeden önümüze düşmeye başlayacak.