    PlayStation 5 fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyat listesi

    Sony, Birleşik Krallık ve Avrupa gibi pazarlarda yaptığı fiyat artışının ardından şimdi de ABD'de tüm PlayStation 5 modellerine zam yaptı.
    Güncelleme:
    Görsel: Unsplash
    • Sony, ABD'de PlayStation 5'in tüm modellerine fiyat artışı uyguladığını duyurdu.
    • Şirket, zammın nedenini zorlu ekonomik koşullar ve Trump'ın getirdiği yeni vergiler olarak açıkladı.
    • PlayStation 5 Standart Versiyonu 549,99 dolara, Dijital Sürüm 499,99 dolara, Pro versiyonu ise 749,99 dolara yükseldi.

    Oyun dünyasının en çok konuşulan konsollarından PlayStation 5’e sahip olmak isteyenler için ne yazık ki yüzleri güldürmeyen bir haber geldi. Oyun analistlerinin Mayıs ayında yapmış olduğu uyarılar gerçek oldu ve Sony, Birleşik Krallık ve Avrupa gibi pazarlarda uyguladığı fiyat artışından sonra şimdi de ABD’de tüm PlayStation 5 modellerine zam yaptığını duyurdu. Konsolun fiyatları bir kez daha tırmanışa geçti.

    Zammın gerekçesi: Trump’ın vergileri

    Sony, resmi blog yazısında fiyat artışına gerekçe olarak “zorlu ekonomik koşulları” ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal ürünlere uyguladığı tarifeleri gösterdi. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyatların, PlayStation 5’in tüm versiyonlarını etkilediği duyuruldu.

    İşte yeni fiyatlar:

    • PlayStation 5 Standart Versiyonu – 549,99 dolar
    • PlayStation 5 Dijital Sürüm – 499,99 dolar
    • PlayStation 5 Pro – 749,99 dolar

    PlayStation 5 Pro

    Aksesuarların fiyatları aynı kaldı

    Tahmin edilenin aksine Sony, PlayStation 5 aksesuarlarının perakende fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtiyor. Bu doğrultuda kullanıcılar, DualSense ve DualSense Edge kontrolcülerini ile PlayStation Portal cihazı gibi ürünleri zamsız bir şekilde eski fiyattan satın alabilecekler.

    PlayStation 5 Pro’da (PS5 Pro) desteklenen oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Microsoft ve Nintendo da boş durmadı

    Öte yandan Sony, fiyat artışını tek başına yapan şirket değil. Oyun pazarındaki rekabetin diğer büyük isimleri de benzer hamleler yaptı.

    Hatırlanacağı üzere Microsoft, Xbox donanım ve aksesuarlarının fiyatlarını yükselterek Xbox Series X’in dijital sürümünü 549,99 dolara çıkarmıştı. Benzer şekilde, Nintendo da Switch 2’nin lansmanından önce aksesuarların fiyatını artırmış ve bu ayın başlarında tarifelerin etkisiyle orijinal Switch’in fiyatına zam yapmıştı.

    PS5 Pro

    PS5 Pro teknik özellikleri:

    • Boyutlar: 388 x 89 x 216 mm
    • Depolama: Özel 2 TB SSD
    • Depolama genişletme: M.2 NVMe SSD yuvası, USB üzerinden harici depolama
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Ethernet, Bluetooth 5.1
    • CPU: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, AMD Zen 2
    • GPU: 16,7 TFLOP, AMD Radeon, RDNA tabanlı grafik motoru
    • Bellek: 16 GB GDDR6 / 2 GB DDR5
    • Görüntü yükseltme: PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)
    • Portlar: 1 x HDMI 2.1, 1 x Ethernet, 2 x USB-C, 2 x USB-A

    PlayStation 5 Slim teknik özellikleri

    • Boyutlar: 390 x 104 x 26 0mm
    • Depolama: 825 GB SSD
    • Depolama genişletme: M.2 NVMe SSD yuvası
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Ethernet, Bluetooth 5.1
    • CPU: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, AMD Zen 2
    • GPU: 10,28 TFLOP, AMD Radeon, RDNA tabanlı grafik motoru
    • RAM: 16 GB GDDR6
    • Görüntü yükseltme: Yok
    • Portlar: 1 x HDMI 2.1, 1 x Ethernet, 2 x USB-C, 2 x USB-A

