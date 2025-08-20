PlayStation 5 fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyat listesi

Sony, ABD'de PlayStation 5'in tüm modellerine fiyat artışı uyguladığını duyurdu.

Şirket, zammın nedenini zorlu ekonomik koşullar ve Trump'ın getirdiği yeni vergiler olarak açıkladı.

PlayStation 5 Standart Versiyonu 549,99 dolara, Dijital Sürüm 499,99 dolara, Pro versiyonu ise 749,99 dolara yükseldi.

Oyun dünyasının en çok konuşulan konsollarından PlayStation 5’e sahip olmak isteyenler için ne yazık ki yüzleri güldürmeyen bir haber geldi. Oyun analistlerinin Mayıs ayında yapmış olduğu uyarılar gerçek oldu ve Sony, Birleşik Krallık ve Avrupa gibi pazarlarda uyguladığı fiyat artışından sonra şimdi de ABD’de tüm PlayStation 5 modellerine zam yaptığını duyurdu. Konsolun fiyatları bir kez daha tırmanışa geçti.

Zammın gerekçesi: Trump’ın vergileri

Sony, resmi blog yazısında fiyat artışına gerekçe olarak “zorlu ekonomik koşulları” ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal ürünlere uyguladığı tarifeleri gösterdi. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyatların, PlayStation 5’in tüm versiyonlarını etkilediği duyuruldu.

İşte yeni fiyatlar:

PlayStation 5 Standart Versiyonu – 549,99 dolar

PlayStation 5 Dijital Sürüm – 499,99 dolar

PlayStation 5 Pro – 749,99 dolar

Aksesuarların fiyatları aynı kaldı

Tahmin edilenin aksine Sony, PlayStation 5 aksesuarlarının perakende fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtiyor. Bu doğrultuda kullanıcılar, DualSense ve DualSense Edge kontrolcülerini ile PlayStation Portal cihazı gibi ürünleri zamsız bir şekilde eski fiyattan satın alabilecekler.

Microsoft ve Nintendo da boş durmadı

Öte yandan Sony, fiyat artışını tek başına yapan şirket değil. Oyun pazarındaki rekabetin diğer büyük isimleri de benzer hamleler yaptı.

Hatırlanacağı üzere Microsoft, Xbox donanım ve aksesuarlarının fiyatlarını yükselterek Xbox Series X’in dijital sürümünü 549,99 dolara çıkarmıştı. Benzer şekilde, Nintendo da Switch 2’nin lansmanından önce aksesuarların fiyatını artırmış ve bu ayın başlarında tarifelerin etkisiyle orijinal Switch’in fiyatına zam yapmıştı.

PS5 Pro teknik özellikleri:

Boyutlar: 388 x 89 x 216 mm

388 x 89 x 216 mm Depolama: Özel 2 TB SSD

Özel 2 TB SSD Depolama genişletme: M.2 NVMe SSD yuvası, USB üzerinden harici depolama

M.2 NVMe SSD yuvası, USB üzerinden harici depolama Bağlantı: Wi-Fi 7, Ethernet, Bluetooth 5.1

Wi-Fi 7, Ethernet, Bluetooth 5.1 CPU: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, AMD Zen 2

8 çekirdek / 16 iş parçacığı, AMD Zen 2 GPU: 16,7 TFLOP, AMD Radeon, RDNA tabanlı grafik motoru

16,7 TFLOP, AMD Radeon, RDNA tabanlı grafik motoru Bellek: 16 GB GDDR6 / 2 GB DDR5

16 GB GDDR6 / 2 GB DDR5 Görüntü yükseltme: PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) Portlar: 1 x HDMI 2.1, 1 x Ethernet, 2 x USB-C, 2 x USB-A

PlayStation 5 Slim teknik özellikleri