PlayStation 5 Pro’da (PS5 Pro) desteklenen oyunlar

Sony tarafından 7 Kasım tarihinde piyasaya sürülen PlayStation 5 Pro kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Japon teknoloji devinin yeni cihazı, şimdiye kadarki en güçlü PlayStation konsolu olarak lanse ediliyor. Görüntü kalitesi ve performans konusunda büyük sıçramalar ortaya koyan bu cihaz, oyunseverler için olağanüstü bir oyun deneyimine kapı açıyor.
PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ve gelişmiş Ray Tracing teknolojileri ile birlikte video oyunlarında 4K çözünürlük kalitesi ve 60-120 fps hızlarında daha hızlı bir oyun deneyimi sunan PlayStation 5 Pro şimdiden geniş bir oyun kataloğuna sahip. 50’den fazla oyunu destekleyen konsol, oyunseverleri memnun edecek bir kütüphane sunuyor. Peki ya PS5 Pro cihazında desteklenen oyunlar hangileri? İşte detaylar…
PS5 Pro cihazında desteklenen oyunlar
50’nin üzerinde oyunu destekleyen PlayStation 5 Pro konsolu şu anda Alan Wake 2, Apex Legends, Assassin’s Creed Mirage, Baldur’s Gate 3, Call of Duty: Black Ops 6, Final Fantasy VII Rebirth, Horizon Forbidden West ve Marvel’s Spider-Man 2 gibi popüler birçok oyunu çalıştırıyor.
Toplamda 54 oyunla uyumlu olan PS5 Pro cihazında desteklenen oyunlar aşağıdaki şekilde sıralanıyor:
- Alan Wake 2
- Albatroz
- Apex Legends
- Assassin’s Creed Mirage
- Baldur’s Gate 3
- Call of Duty: Black Ops 6
- EA Sports College Football 25
- Dead Island 2
- Demon’s Souls
- Diablo IV
- Dragon Age: The Veilguard
- Dragon’s Dogma 2
- Dying Light 2 Reloaded Edition
- EA Sports FC 25
- Enlisted
- F1 24
- Final Fantasy VII Rebirth
- Fortnite
- God of War Ragnarök
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Horizon Zero Dawn Remastered
- Kayak VR: Mirage
- Lies of P
- Lords of the Fallen (2023)
- Madden NFL 25
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Marvel’s Spider-Man 2
- Naraka: Bladepoint
- NBA 2K25
- No Man’s Sky
- Palworld
- Paladin’s Passage
- Planet Coaster 2
- Professional Baseball Spirits 2024-2025
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil 4
- Resident Evil Village
- Rise of the Ronin
- Rogue Flight
- Star Wars: Jedi Survivor
- Star Wars: Outlaws
- Stellar Blade
- Test Drive Unlimited: Solar Crown
- The Crew Motorfest
- The Finals
- The First Descendant
- The Last of Us Part I
- The Last of Us Part II Remastered
- Until Dawn
- War Thunder
- Warframe
- World of Warships: Legends
PlayStation 5 Pro cihazı şu anda Türkiye’de yaklaşık 50 bin TL karşılığında satılıyor. Ürünü tedarik etmek isteyen oyunseverler Teknosa ve Vatan Bilgisayar gibi teknoloji mağazaları üzerinden konsolu sipariş edebilir. Cihazla alakalı daha fazla bilgi edinmek için ise PlayStation Türkiye’nin resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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