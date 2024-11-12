PlayStation 5 Pro’da (PS5 Pro) desteklenen oyunlar

Sony tarafından 7 Kasım tarihinde piyasaya sürülen PlayStation 5 Pro kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Japon teknoloji devinin yeni cihazı, şimdiye kadarki en güçlü PlayStation konsolu olarak lanse ediliyor. Görüntü kalitesi ve performans konusunda büyük sıçramalar ortaya koyan bu cihaz, oyunseverler için olağanüstü bir oyun deneyimine kapı açıyor.

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ve gelişmiş Ray Tracing teknolojileri ile birlikte video oyunlarında 4K çözünürlük kalitesi ve 60-120 fps hızlarında daha hızlı bir oyun deneyimi sunan PlayStation 5 Pro şimdiden geniş bir oyun kataloğuna sahip. 50’den fazla oyunu destekleyen konsol, oyunseverleri memnun edecek bir kütüphane sunuyor. Peki ya PS5 Pro cihazında desteklenen oyunlar hangileri? İşte detaylar…

PS5 Pro cihazında desteklenen oyunlar

50’nin üzerinde oyunu destekleyen PlayStation 5 Pro konsolu şu anda Alan Wake 2, Apex Legends, Assassin’s Creed Mirage, Baldur’s Gate 3, Call of Duty: Black Ops 6, Final Fantasy VII Rebirth, Horizon Forbidden West ve Marvel’s Spider-Man 2 gibi popüler birçok oyunu çalıştırıyor.

Toplamda 54 oyunla uyumlu olan PS5 Pro cihazında desteklenen oyunlar aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Baseball Spirits 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

PlayStation 5 Pro cihazı şu anda Türkiye’de yaklaşık 50 bin TL karşılığında satılıyor. Ürünü tedarik etmek isteyen oyunseverler Teknosa ve Vatan Bilgisayar gibi teknoloji mağazaları üzerinden konsolu sipariş edebilir. Cihazla alakalı daha fazla bilgi edinmek için ise PlayStation Türkiye’nin resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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