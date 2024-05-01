EA Sports FC 24 bu ay PlayStation Plus’a geliyor

EA Sports FC 24 bu ay PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs ayında PS Plus Essential, Extra ve Deluxe aboneleri birbirinden ilgi çekici oyunlarla tanışacak. Ayın öne çıkan oyunları arasında EA’nin popüler futbol oyununun yanı sıra ayrıca Ghostrunner 2, Tunic ve Destiny 2: Lightfall gibi sevilen yapımlar yer alıyor.

30 senelik FIFA serisinin sona ermesiyle hayat bulan ve geçen yılın son çeyreğinde Electronic Arts imzasıyla piyasaya çıkan EA Sports FC 24 artık PlayStation Plus kullanıcıları tarafından bedava olarak erişilebilecek. Popüler futbol oyunu zaten PS Store üzerinden sürekli olarak büyük indirimler alıyordu. Ancak şimdiye dek oyunu deneme şansına sahip olamayan oyuncular, bu fırsatla beraber herhangi bir ek ücret ödemeden oyunun tadını çıkarabilecek.

PlayStation Plus – Mayıs ayı ücretsiz oyunları

PlayStation Plus aboneleri 7 Mayıs tarihinden itibaren aşağıdaki listede yer alan oyunları tamamen ücretsiz bir şekilde hesaplarına aktarma şansı bulabilecek. Bu oyunlar için son tarih 4 Haziran olarak açıklandı. Detaylı bir şekilde listedeki oyunları incelemeden önce PS Plus’ın bu ayki oyunlarının şu şekilde sıralandığını belirtelim:

EA Sports FC 24 Ghostrunner 2 Tunic Destiny 2: Fall of Light

Sony’nin açıkladığı Mayıs ayı PlayStation Plus ücretsiz oyunları hakkında daha fazla bilgi arayan oyunseverler aşağıdaki başlıklara göz atabilir.

1. EA Sports FC 24 (PS5)

FIFA 23’ün halefi olarak da bilinen EA Sports FC 24, Electronic Arts’ın FIFA lisansından bağımsız ilk oyunu olarak karşımıza çıktı. 19 binden fazla lisanslı oyuncu, 700’ün üstünde futbol takımı, 100’den fazla stadyum ve 30’dan fazla lige ev sahipliği yapan oyun, pek çok eleştirmen ve oyunsevere göre şu anda piyasadaki en iyi futbol oyunu olarak tanımlanıyor.

HyperMotion 2 teknolojisiyle olağanüstü bir oynanış performansı ortaya koyan EA Sports FC 24, FIFA’nın orijinal oyun modları ve özelliklerini de beraberinde getiriyor. Ultimate Team başta olmak üzere Volta Football, Kariyer ve Pro Clubs gibi sevilen birçok özellik burada da yer alıyor.

Oyunun en büyük avantajlarından bir tanesi de serinin önceki yapımlarında görmediğimiz çapraz platform desteği olarak belirtiliyor. Bu sayede oyuncuların PC, PlayStation ve Xbox aracılığıyla arkadaşlarıyla uzaktan bağlantı kurmalarına imkan sağlanıyor.

Normal PS fiyatı 2 bin 900 TL olan EA Sports FC 24 oyununa PlayStation Plus aboneleri bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilir.

2. Ghostrunner 2 (PS5)

One More Level tarafından geliştirilen ve 505 Games imzasıyla yayınlanan Ghostrunner 2 şimdiye kadar birçok büyük festivalde çeşitli ödüllere layık görülerek başarısını ispatlamış bir yapım olarak öne çıkıyor.

Hızlı bir tempoya sahip olan aksiyon tabanlı oyun, serinin ilk oyununa göre önemli iyileştirmeler sunarak oyuncuları neon ışıklarla kaplı distopik bir kent olarak bilinen Dharma’ya davet ediyor. Etkileyici bir atmosfere ev sahipliği yapan oyun, yüksek çeşitliliğe sahip yetenek ve silah yelpazesiyle beğeni topluyor.

3. Tunic (PS4 & PS5)

Isometricorp Games tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan Tunic, başta BAFTA olmak üzere çok sayıda etkinlikten ödülle döndü. Oyuncuların kristale hapsolmuş bir tilki ruhunu serbest bırakma yolculuğuna adım atacağı bu heyecan dolu yapım, oyunseverlere büyüleyici ve rengarenk bir dünya getiriyor.

4. Destiny 2: Lightfall (PS4 & PS5)

Bungie imzasıyla oyunseverlerle buluşan Destiny 2: Fall of Light kuşatma altındaki bir Neptün şehrinde, FPS tabanlı bir açık dünya macerası sunuyor.

Peki ya siz PlayStation Plus tarafından duyurulan Mayıs ayı ücretsiz oyunları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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