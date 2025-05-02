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    Pinterest yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri etiketleyecek

    Pinterest platformu artık yapay zeka tarafından oluşturulan görsellere etiket getirerek bu içerikleri kısıtlayacak.
    Güncelleme:
    Pinterest yapay zeka etiketi
    Görsel: Pinterest
    • Pinterest son dönemlerde AI tarafından oluşturulan görsellerle adeta istila edilmişti.
    • Pek çok kullanıcının şikayet ettiği bu soruna kulak verildi ve pratik bir çözüm bulundu.
    • Artık yapay zeka tarafından oluşturulan görseller etiketlendirilecek.
    • Kullanıcılar bu görüntülerin ana sayfasında görünmesini engelleyebilecek.

    Fotoğraf odaklı popüler sosyal medya platformu Pinterest, uzun zamandır kullanıcıların canını sıkan bir şeyle, yani yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin hakimiyetiyle nihayet mücadele etmeye başlayacak. Şirket, AI’ın oluşturulan görüntüleri etiketleyecek özel bir sistem başlatıyor.

    Yapay zeka tarafından oluşturulan fotoğraflar artık belirgin bir etiketle vurgulanacak. Ayrıca kullanıcılar bunları akışlarında daha az görebilecek. Kullanıcı görseli büyük boyutta açtığında sol alt köşede görülecek.

    Pinterest, Google veya Adobe tarafından kullanılan gizli dijital imzalar da dahil olmak üzere görsel meta verilerini analiz ediyor. Eğer böyle bir veri mevcut değilse, platform kendi algoritmalarını kullanarak yapay zeka içeriklerini tespit etmeye çalışacak.

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    Pinterest nihayet kullanıcılarının şikayetlerine kulak veriyor

    TechCrunch tarafından paylaşılan detaylara göre Pinterest’te birçok kişi canlı fotoğraflar yerine, akışta gittikçe daha fazla yapay zekalı fotoğrafların yer aldığından şikayetçiydi. Var olmayan iç mekanlar, satın alınamayan kıyafetler, hiçbir kuaförün yapamayacağı saç modelleri ve çok daha fazlası…

    Platform, etiketlerin yanı sıra daha az AI içeriği görmenizi sağlayacak filtreler de sunmayı planlıyor. Öncelikle sinir ağı görsellerinin özellikle sık görüldüğü kategorilerde, örneğin güzellik ve sanat bölümlerinde karşımıza çıkacak.

    Pinterest yapay zeka etiketi
    Görsel: Pinterest

    Her Pin’in menüsünde “daha azını göster” seçeneğini seçmek mümkün kılınacak. Bu unsur, algoritmanın belirli bir kullanıcının sentetik fotoğraflar değil, daha gerçek fotoğraflar görmek istediğini anlamasına yardımcı olacak.

    Öte yandan Pinterest’in bu sorunla karşılaşan ilk platform olmadığını da belirtelim. Kullanıcıların koleksiyonlar oluşturup çeşitli fikirlerden ilham aldığı, görseller toplayıp mimari yapıları modellediği bir ortamda sahte görüntülerden büyük rahatsızlık duyduğu biliniyor.

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    Kullanıcılara sunulacak bu yeni özellik, pek çok kişi için daha işlevsel bir deneyime işaret edebilir. Bu hamle, Pinterest’i sanal değil, gerçek bir ilham kaynağı haline geri getirmeye doğru atılmış bir adım olarak nitelendiriliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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