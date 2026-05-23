Meta, Reddit benzeri Forum uygulamasını test etmeye başladı

Meta, Reddit'e doğrudan rakip olacak Forum adlı yeni bağımsız mobil uygulamasını duyurdu.

Facebook Grupları mimarisinin üzerine inşa edilen uygulama, topluluk içi etkileşime odaklanıyor.

Sessiz sedasız piyasaya çıkan uygulama şimdilik yalnızca iPhone'lar için App Store'da mevcut.

Meta, Facebook gruplarına odaklanan yeni mobil uygulaması Forum ile karşımıza çıktı. Şu anda belirli kullanıcılarla test edilen bu yeni platform, tamamen topluluk içi etkileşime odaklanarak kullanıcılara sade ve niş birer tartışma alanı sunuyor.

Mark Zuckerberg liderliğinde faaliyet göstermeye devam eden Meta, daha önce X (eski adıyla Twitter) platformuna karşı Threads uygulamasını kullanıcılara sunmuştu. Yakın zaman önce Snapchat rakibi Instants (Şipşak) platformunu duyuran şirket, şimdi de Reddit alternatifi Forum uygulaması ile rakiplerine gözdağı vermeyi sürdürüyor.

Forum uygulaması nedir ve ne işe yarıyor?

TechCrunch’a göre uygulamayı kullanmak için bir Facebook hesabıyla giriş yapmanız gerekiyor. Uygulama buradan kullanıcıların gruplarını, profilini ve etkinlik geçmişini yüklüyor.

Platform, Reddit’in gizlilik odaklı yaklaşımını yansıtarak kullanıcıların takma ad kullanarak içerik yayınlamasına olanak tanıyor. Bu özellik şu anda Facebook’un kendisinde de mevcut.

Yeni ayrı uygulamaya rağmen Facebook Grupları orijinal platform içinde normal şekilde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Meta’ya göre Forum aracılığıyla yayınlanan her şey ana sosyal ağdaki üyeler tarafından da görülebiliyor.

Meta’nın yeni Forum uygulaması, grup tartışmalarını özel bir arayüzde bir araya getiriyor. Şirket, uygulamanın resmi açıklamasında, bunu “daha derin tartışmalar, gerçek cevaplar ve önemsediğiniz topluluklar için oluşturulmuş özel bir alan” olarak lanse ediyor.

Uygulama, öncelikli olarak grup içi tartışmaları teşvik ediyor ve kullanıcının daha önce takip ettiği konulara geri dönmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Forum uygulaması şu anda yalnızca iPhone cihazları için App Store platformunda mevcut. Çok yakında uygulamanın Android kullanıcılarına da sunulması, daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.

Meta’nın geçmişteki başarısız girişimi

Son olarak Facebook Gruplarını ayrı bir uygulama haline dönüştürme girişimi aslında Meta için aslında pek de yeni değil. Şirket daha önce de bu konuda bazı çalışmalarda bulunmuştu.

2014 yılında şirket, sosyal ağ topluluklarında gönderilerin paylaşımını kolaylaştırmak için ayrı bir uygulama olan Facebook Grupları uygulamasını piyasaya sürmüştü.

Fakat proje 2017 yılında yeteri kadar ilgi görmediği için sonlandırılmıştı.