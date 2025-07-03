Xiaomi 15T, Dimensity 8400+ ve 5.500 mAh pil ile geliyor

Çok yakında duyurulması beklenen Xiaomi 15T'nin teknik özellikleri IMEI veritabanında ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihaz Dimensity 8400+ çipinden güç alacak.

5.500 mAh pil kapasitesine sahip olacak telefonda 12 GB'a kadaR RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunacak.

Xiaomi 15T serisi akıllı telefon ailesi, standart modelin IMEI veritabanında görünmesiyle birlikte lansmanına giderek yaklaştığını bizlere gösterdi. Resmi lansman etkinliğinin çok da uzakta olmadığının açık bir göstergesi karşımıza çıktı.

“25069PTEBG” model numarasıyla IMEI veritabanında ortaya çıkan akıllı telefon şimdiden büyük bir dikkat topladı. Model numarasındaki son harf olan “G”nin küresel pazara yönelik hedefini açıkça doğrulayan “global” anlamına geldiğini de hatırlatmakta fayda var.

Xiaomi 15T özellikleri belli oldu

XiaomiTime’ın haberine göre sertifikalardan elde edilen bilgiler, Wi-Fi 6 ile birlikte 5G’nin varlığını ortaya koyuyor. Ayrıca kablosuz bağlantılar için Bluetooth 5.4, pratik bir kızılötesi sensör ve yakınlık ödemeleri için NFC desteği olacak.

Tüm bunlar sayesinde akıllı telefon günlük yaşam için çok yönlü bir arkadaş haline getirecek. Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler ayrıca cihazın 67W kablolu hızlı şarj desteğiyle geleceğini ve 5.500 mAh’lik ideal bir pil kapasitesi sunacağına işaret ediyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, Xiaomi 15T Pro varyantıyla birlikte piyasaya sürülmesi beklenen bu akıllı telefonun olası özelliklerinden bazılarını bizlere gösterdi.

Xiaomi 15T’nin MediaTek Dimensity 8400+ yonga setiyle tarafından desteklenmesi bekleniyor. 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama ile farklı konfigürasyonlarda satışa sunulacak.

Mobil fotoğrafçılar için optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 MP ana sensör, 13 MP ultra geniş sensör ve 50 MP telefoto lensten söz ediliyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerasına yer verilecek.

Son olarak Xiaomi 15T’nin Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS arayüzüyle kullanıcılara sunulması bekleniyor. Şu anda bu modelin ve daha büyük kardeşi 15T Pro’nun resmi lansman tarihi henüz açıklanmadı. Fakat IMEI veritabanında ortaya çıkan model, tanıtım etkinliğinin yakın olduğunu bizlere gösteriyor.