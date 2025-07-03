Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Xiaomi 15T, Dimensity 8400+ ve 5.500 mAh pil ile geliyor

    Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Xiaomi 15T modelinin teknik özellikleri belli oldu. Cihaz Dimensity 8400+ çipi ve 5.500 mAh pil ile gelecek.
    Xiaomi 15T özellikleri
    • Çok yakında duyurulması beklenen Xiaomi 15T'nin teknik özellikleri IMEI veritabanında ortaya çıktı.
    • Merakla beklenen cihaz Dimensity 8400+ çipinden güç alacak.
    • 5.500 mAh pil kapasitesine sahip olacak telefonda 12 GB'a kadaR RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunacak.

    Xiaomi 15T serisi akıllı telefon ailesi, standart modelin IMEI veritabanında görünmesiyle birlikte lansmanına giderek yaklaştığını bizlere gösterdi. Resmi lansman etkinliğinin çok da uzakta olmadığının açık bir göstergesi karşımıza çıktı.

    “25069PTEBG” model numarasıyla IMEI veritabanında ortaya çıkan akıllı telefon şimdiden büyük bir dikkat topladı. Model numarasındaki son harf olan “G”nin küresel pazara yönelik hedefini açıkça doğrulayan “global” anlamına geldiğini de hatırlatmakta fayda var.

    Xiaomi 15T özellikleri belli oldu

    XiaomiTime’ın haberine göre sertifikalardan elde edilen bilgiler, Wi-Fi 6 ile birlikte 5G’nin varlığını ortaya koyuyor. Ayrıca kablosuz bağlantılar için Bluetooth 5.4, pratik bir kızılötesi sensör ve yakınlık ödemeleri için NFC desteği olacak.

    Tüm bunlar sayesinde akıllı telefon günlük yaşam için çok yönlü bir arkadaş haline getirecek. Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler ayrıca cihazın 67W kablolu hızlı şarj desteğiyle geleceğini ve 5.500 mAh’lik ideal bir pil kapasitesi sunacağına işaret ediyor.

    Xiaomi 15T özellikleri

    Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, Xiaomi 15T Pro varyantıyla birlikte piyasaya sürülmesi beklenen bu akıllı telefonun olası özelliklerinden bazılarını bizlere gösterdi.

    Xiaomi 15T’nin MediaTek Dimensity 8400+ yonga setiyle tarafından desteklenmesi bekleniyor. 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama ile farklı konfigürasyonlarda satışa sunulacak.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    Mobil fotoğrafçılar için optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 MP ana sensör, 13 MP ultra geniş sensör ve 50 MP telefoto lensten söz ediliyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerasına yer verilecek.

    Son olarak Xiaomi 15T’nin Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS arayüzüyle kullanıcılara sunulması bekleniyor. Şu anda bu modelin ve daha büyük kardeşi 15T Pro’nun resmi lansman tarihi henüz açıklanmadı. Fakat IMEI veritabanında ortaya çıkan model, tanıtım etkinliğinin yakın olduğunu bizlere gösteriyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.