Performans canavarı Xiaomi 15 Ultra için onay geldi

Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihi ile ilgili şirketten yeni bir açıklama geldi.

Xiaomi genel müdürü Lu Weibing cihazın Çin Bahar Şenliği'nin hemen ardından tanıtılacağını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre cihaz hem küresel hem de Çin pazarında aynı anda satışa sunulacak.

2025 yılı akıllı telefon pazarı için hızlı ve bereketli başladı. Ay başında OnePlus 13 ve OnePlus 13R resmi olarak global pazarda piyasaya sürüldü. 22 Şubat Çarşamba, yani yarın yılın en iddialı telefonları arasında rekabet edecek Samsung Galaxy S25 serisi tanıtılacak. Öte yandan haftalar sonra, Şubat ayının başlarında performans canavarı Xiaomi 15 Ultra karşımıza çıkacak.

Şirket geçtiğimiz aylarda Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi için Şubat ayını zaten doğrulamıştı. Şimdi ise markadan gelen yeni açıklamalar, üst düzey akıllı telefon modeli ile ilgili beklentileri daha da yükseltiyor. Çin Bahar Şenliği’nin hemen ardından duyurulacak modelin lansman takvimine ilişkin sürpriz bir müjde veriliyor.

Xiaomi 15 Ultra aynı anda Çin ve global pazara gelecek

Xiaomi genel müdürü Lu Weibing, Weibo’da paylaşılan bir gönderide yeni Xiaomi 15 Ultra’nın her yıl Ocak ayının sonuna doğru kutlanan geleneksel bir etkinlik olan Çin Bahar Şenliği’nin hemen ardından tanıtılacağını doğruladı. Bu şenlik 29 Ocak’tan 12 Şubat’a kadarki zaman dilimini kapsıyor. Yani cihazın Şubat’ın başlarında karşımıza çıkacağı artık netlik kazanıyor.

Bunun yanı sıra Weibing, performans canavarı Xiaomi 15 Ultra cihazının hem Çin hem de küresel pazarlarda eş zamanlı olarak satışa sunulacağını ifade etti. Şirketin dikkat çekici bu hamlesi, yeni modelin şirket için önemini vurgulayan stratejik bir karar olarak nitelendiriliyor.

Xiaomi 15 Ultra, MWC 2025’in ana kahramanı olacak

Yine de Lu Weibing, Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi paylaşmıyor. Fakat yine de beklenen yeni akıllı telefon hakkında daha çok yakında fazla ayrıntı sunacağının sözünü veriyor.

Xiaomi 15 Ultra’nın muhtemelen bu yıl düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025’in başrol oyuncularından biri olacağı iddia ediliyor. Hatırlatmak gerekirse Barselona’da düzenlenen bu etkinlik 3-6 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Xiaomi 15 Ultra özellikleri neler olacak?

Performans canavarı iddialı özellikler ile donatılacak Xiaomi 15 Ultra modelinin kusursuz performans sunmak üzere tasarlanmış üst düzey bir akıllı telefon olarak kendini tanıtıyor. Weibing’e göre cihaz en zorlu uygulamaların yönetiminden ileri düzey mobil oyunlara kadar her alanda mükemmel performansı garanti edecek en yeni nesil işlemci olan güçlü Snapdragon 8 Elite ile gelecek.

Daha önce sızdırılan raporlarda Xiaomi 15 Ultra özellikleri arasında 2K çözünürlüklü OLED ekran, 6.000 mAh pil kapasitesi, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip hızlı şarj gibi detaylar bulunuyor. Uydu bağlantısı desteğiyle gelecek cihazın Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2.0 arayüzüyle hizmet vereceği söyleniyor.