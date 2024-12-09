Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihi belli oldu.

Xiaomi'nin Ürün Müdürü Cici Wei, cihazla alakalı beklenen açıklamayı yaptı.

Cihazın Şubat 2025'te resmi olarak duyurulacağı doğrulandı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi son yıllarda amiral gemisi serisini iki ayrı etkinlikte sunma geleneğini sürdürüyor. İlk olarak temel ve “Pro” modelleri dünyaya sunuluyor. Ondan yaklaşık birkaç ay sonra ise üçüncü ve serinin en gelişmiş seçeneği olan “Ultra” modeline yer veriliyor.

Ekim ayında Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro‘yu duyurduktan sonra dikkatler serinin “Ultra” modeline çevrilmiş durumda. Ortaya çıkan son raporlara göre ise merakla beklenen amiral gemisi cihaz, son neslin lansman programına sadık kalacak. Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi ile ilgili gelen raporlar, cihazın çok yakında duyurulacağına işaret ediyor. İşte detaylar…

Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi ne zaman olacak?

Gizmochina’nın haberine göre performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapması beklenen Xiaomi 15 Ultra, Şubat 2025’te resmi olarak piyasaya sunulacak. İlk olarak Çin pazarında raflara geleceği öne sürülen model, sonraki süreçte ise global pazara açılacak. Üst düzey telefon, tıpkı Xiaomi 14 Ultra‘da olduğu gibi Türkiye pazarında da tüketicilerle buluşacak.

Daha önceki söylentiler Xiaomi 15 Ultra’nın Ocak ayında duyurulacağına işaret ediyordu. Fakat çeşitli kaynaklar bu iddiaları yalanlandı. Şimdi şirketten bir yönetici Çinli sosyal medya uygulaması Weibo’da konuya ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Yönetici, planlarda bir değişiklik olmadığını ve akıllı telefonun Şubat ayında resmiyet kazanması için her şeyin yolunda olduğunu dile getirdi.

Şirketten gelen açıklama, Xiaomi’nin Ürün Müdürü Cici Wei tarafından Weibo’daki bir takipçiden gelen yoruma yanıt olarak verildi. Yorumda Xiaomi 15 Ultra’nın geciktiği ve bu nedenle ancak Çin Yeni Yılı’ndan sonra (Yani 29 Ocak 2025’te) geleceği belirtiliyordu. Cici ise herhangi bir gecikme olmadığını ve en başından beri planlanan programın bu olduğunu söyledi.

Xiaomi 14 Ultra’nın 22 Şubat 2024’te, Xiaomi 13 Ultra’nın ise 18 Nisan 2023’te duyurulduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu durum, Samsung gibi diğer markaların rakiplerinin önüne geçmek için takvimi daha da ileriye taşıyarak yaptıkları gibi, Xiaomi 15 Ultra için Ocak ayında bir lansman söylentilerine yol açtı. Fakat şirketin böyle bir planlaması olmadığı anlaşıldı.

Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi ile ilgili gelen son açıklamalar, Şubat 2025’te nihayet beklenen amiral gemisi cihazla tanışacağımızı bizlere gösteriyor. Lansman ile ilgili çok yakında yeni açıklamalar geleceği tahmin ediliyor.