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    Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra yolda: MWC 2025’te tanıtılacak

    Amiral gemisi donanımıyla dikkat çekecek Xiaomi 15 Ultra modeli WWDC 2025 etkinliğinde global pazara duyurulacak.
    Xiaomi 15 Ultra
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    • Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra modeli WWDC 2025'te global pazara çıkacak.
    • Merakla beklenen cihaz, selefi Xiaomi 14 Ultra ile aynı takvim stratejisini izleyecek.

    Geçtiğimiz aylarda Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modelleri Çin pazarında resmi olarak piyasaya sunuldu. Serinin en gelişmiş modeli olan Xiaomi 15 Ultra cihazının çıkış tarihi için ise gözler 2025 yılına çevrilmişti. Ortaya çıkan son raporlar, merakla beklenen üst düzey telefonun önümüzdeki ay geleceğini gün yüzüne çıkardı.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni performans canavarı telefonu, selefi Xiaomi 14 Ultra‘nın çıkış takvimine uygun bir şekilde Şubat ayında raflarda boy göstermeye başlayacak. İddialara göre Xiaomi 15 Ultra modeli önümüzdeki ay gerçekleşecek olan WWDC 2025 etkinliğinde piyasaya sunulacak.

    Xiaomi 15 Ultra, WWDC 2025 ile global pazarda satışa çıkacak

    Experience More tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra önceki modele benzer bir strateji izleyecek. Cihazın Çin’deki ilk lansmanının Şubat ayının sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Ardından bunu Mobil Dünya Kongresi (MWC 2025) sırasındaki küresel lansman takip edecek.

    Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Xiaomi 14 Ultra cihazı 22 Şubat 2024 tarihinde Çin’de tanıtıldı. Bundan yalnızca üç gün sonra cihazı MWC 2024 sırasında global pazarda görme şansına sahip olduk. Şirket şimdi aynı stratejiyi yeni modelde de uygulamayı düşünüyor.

    Xiaomi 15 Ultra

    Xiaomi 15 Ultra’dan neler bekleniyor?

    Digital Chat Station merakla beklenen yeni Xiaomi 15 Ultra’nın Çin’de gerekli tüm sertifikaları aldığını paylaştı. Cihazda göreceğimiz yenilikler arasında Tiantong uydu arama fonksiyonu desteği öne çıkıyor. Premium sürüm aynı zamanda Beidou uydu mesajlaşma desteğini de içerecek. Model bağlantı özelliklerini daha da genişleterek etkileyici bir mobil deneyim sağlayacak.

    Xiaomi 15 Ultra özellikleri ile ilgili ortaya çıkan geçmiş raporlar, cihazın 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacağına işaret ediyor. Bununla birlikte modelin Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyacağı söyleniyor.

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    İddialara göre cihazın ekranı 2K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel ile karşımıza çıkacak. 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle 6.000 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapılacak.

    Mobil fotoğrafçılar için de beklentileri karşılamayı vaat eden Xiaomi 15 Ultra modeli f/1,63 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana sensör ile gelecek. 1 inç LYT-900 CMOS ile birlikte 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto lens, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş lens yer alacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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