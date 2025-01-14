OnePlus 13 (global) ilk güncellemesini aldı: İşte yenilikler

OnePlus 13 global sürümü ilk yazılım güncellemesine ulaştı.

Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme, Google'ın Gemini Nano yapay zeka modelini de beraberinde getiriyor.

Güncellemenin yaklaşık 1 GB dosya boyutuna sahip olduğu belirtiliyor.

OnePlus, geçen hafta amiral gemisi OnePlus 13’ün global versiyonunu piyasaya sundu. OnePlus 13R için bağlantı ve kamera iyileştirmelerini içeren ilk yazılım güncellemesini yayınladıktan sonra şirket şimdi de iyileştirme alma sırasını üst düzey modeline taşıdı. OnePlus 13 global sürümü ilk yazılım güncellemesini aldı.

OnePlus 13R geçtiğimiz günlerde aldığı ilk yazılım güncellemesinde küçük bazı iyileştirmeler ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Amiral gemisi OnePlus 13 modeli ise bundan farklı olarak daha büyük yeniliklerle dikkat çekti. İşte cihaza gelen ilk güncellemeyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

OnePlus 13 güncellemesinin detayları belli oldu

OnePlus 13 global sürümü CPH2655_15.0.0.402(EX01) ürün yazılımı sürümüyle ilk OxyenOS 15 güncellemesini aldı. Güncellemenin 1 GB civarında bir dosya boyutuna sahip olduğunu belirtelim. Gemini Nano’yu kullanmak için kullanıcının Android AICore’u yüklemesi gerekiyor. Yani uygulamanın görünmesi için Google Play Store’a erişmeniz yeterli olacak.

Google’ın LLM’sinin daha küçük bir sürümü olan Gemini Nano’ya destek getiren güncelleme şimdiden büyük ilgi gördü. Bilmeyenler için Gemini Nano, cihazın kendisi üzerinde yerel olarak çalışan; arama ve metin özetleme gibi birçok ilgi çekici özellik sunan bir yapay zeka modeli olarak hizmet veriyor.

Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre Android AICore’u yükledikten sonra Google Mesajlar uygulamasında Magic Compose’a tıklamanız yeterli olacak. OnePlus 13 otomatik olarak Gemini Nano’yu indirecek.

Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme, kameralarda filigrana çeşitli stiller ve özelleştirmeler getiriyor, 4K ve 60 FPS’de kaydedilen videoların parlaklığını iyileştirmenin yanı sıra ana sensör ve telefoto kamerayla çekilen fotoğraflarda daha iyi renk performansı sağlıyor. Fotoğraf modunda çok parlak olan görüntüler için de düzeltmeler mevcut.

OnePlus 13 teknik özellikleri