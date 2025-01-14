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    OnePlus 13 (global) ilk güncellemesini aldı: İşte yenilikler

    Amiral gemisi donanımıyla öne çıkan OnePlus 13 (global) ilk yazılım güncellemesini aldı. Cihaza birçok ilgi çekici yenilik geldi.
    OnePlus 13
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    • OnePlus 13 global sürümü ilk yazılım güncellemesine ulaştı.
    • Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme, Google'ın Gemini Nano yapay zeka modelini de beraberinde getiriyor.
    • Güncellemenin yaklaşık 1 GB dosya boyutuna sahip olduğu belirtiliyor.

    OnePlus, geçen hafta amiral gemisi OnePlus 13’ün global versiyonunu piyasaya sundu. OnePlus 13R için bağlantı ve kamera iyileştirmelerini içeren ilk yazılım güncellemesini yayınladıktan sonra şirket şimdi de iyileştirme alma sırasını üst düzey modeline taşıdı. OnePlus 13 global sürümü ilk yazılım güncellemesini aldı.

    OnePlus 13R geçtiğimiz günlerde aldığı ilk yazılım güncellemesinde küçük bazı iyileştirmeler ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Amiral gemisi OnePlus 13 modeli ise bundan farklı olarak daha büyük yeniliklerle dikkat çekti. İşte cihaza gelen ilk güncellemeyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

    OnePlus 13 güncellemesinin detayları belli oldu

    OnePlus 13 global sürümü CPH2655_15.0.0.402(EX01) ürün yazılımı sürümüyle ilk OxyenOS 15 güncellemesini aldı. Güncellemenin 1 GB civarında bir dosya boyutuna sahip olduğunu belirtelim. Gemini Nano’yu kullanmak için kullanıcının Android AICore’u yüklemesi gerekiyor. Yani uygulamanın görünmesi için Google Play Store’a erişmeniz yeterli olacak.

    Google’ın LLM’sinin daha küçük bir sürümü olan Gemini Nano’ya destek getiren güncelleme şimdiden büyük ilgi gördü. Bilmeyenler için Gemini Nano, cihazın kendisi üzerinde yerel olarak çalışan; arama ve metin özetleme gibi birçok ilgi çekici özellik sunan bir yapay zeka modeli olarak hizmet veriyor.

    OnePlus 13 global ilk güncellemesini aldı
    Görsel: Android Authority

    Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre Android AICore’u yükledikten sonra Google Mesajlar uygulamasında Magic Compose’a tıklamanız yeterli olacak. OnePlus 13 otomatik olarak Gemini Nano’yu indirecek.

    Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme, kameralarda filigrana çeşitli stiller ve özelleştirmeler getiriyor, 4K ve 60 FPS’de kaydedilen videoların parlaklığını iyileştirmenin yanı sıra ana sensör ve telefoto kamerayla çekilen fotoğraflarda daha iyi renk performansı sağlıyor. Fotoğraf modunda çok parlak olan görüntüler için de düzeltmeler mevcut.

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    OnePlus 13 teknik özellikleri

    Boyutlar 162,9 x 76,5 x 8,5 mm
    Ağırlık 210 g
    Ekran 2K çözünürlüklü 6,82 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı
    İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    RAM Kapasitesi 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM
    Dahili Depolama Alanı 256 GB, 512 GB ve 1 TB
    Selfie Kamerası 32 MP ön kamera
    Ana Kamera 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1,6, Sony LYT-808)
    İkinci Kamera 50 MP sensörlü ultra geniş lens (120°, makro)
    Üçüncü Kamera 50 MP sensörlü periskop lens (OIS, 3x optik yakınlaştırma)
    Batarya Kapasitesi 100 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil
    İşletim Sistemi Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü
    Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC
    Diğer Özellikler IP68/IP69 sertifikalı, stereo ve kızılötesi ses
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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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