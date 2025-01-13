OnePlus 13R ilk güncellemesini aldı: İşte yenilikler

Üst düzey özellikler sunan OnePlus 13R modeli ilk yazılım güncellemesine ulaştı.

OnePlus 13R geçen hafta küresel pazarda piyasaya çıktı. Çin’de tanıtılan OnePlus Ace 5’in global sürümü olarak lanse edilen model, kısa sürede ilk güncellemesini aldı.

OnePlus’ın yeni modeli global pazarda henüz ilk günlerden büyük bir ilgi topladı. Cihaz resmi sunumundan birkaç gün sonra dünyanın her yerindeki tüketicilere iyileştirmeler getirmeye odaklanan ve mevcut olduğu hemen hemen tüm pazarları hedefleyen yazılım güncellemesi ile karşımıza çıktı. Güncellemede kullanıcılar için yeni özellikler sunuldu. İşte detaylar…

OnePlus 13R için gelen güncelleme neler sunuyor?

“OxygenOS 15.0.0.403” olarak adlandırılan güncelleme, sunulduğu ülkelerde farklı yazılım sürümleri sunuyor. Hindistan’da CPH2691_15.0.0.403(EX01), Kuzey Amerika’da CPH2647_15.0.0.403(EX01), Avrupa ve global sürümde CPH2645_15.0.0.403(EX01) olarak tanımlanıyor.

Güncellemenin değişiklik günlüğü genel olarak Wi-Fi ve Bluetooth’un, kamera ve sistem kararlılığının iyileştirildiği belirtiliyor. Aynı zamanda fotoğraflarda parlaklık düzeltmesinin, kişiselleştirilmiş filigranların eklenmesinin, “paylaşmak için dokun” işlevinin iyileştirildiği bizlere gösteriliyor. Aralık 2024 güvenlik yaması da beraberinde geliyor.

GSMArena’nın paylaştığı detaylara göre OnePlus 13R için gelen ilk güncelleme şu yenilikleri içeriyor:

Uygulamalar

Kişiselleştirilmiş filigranlar için Fotoğraflar’a yeni bir özellik ekler.

Kişiselleştirilmiş filigranlar için Fotoğraflar’a yeni bir özellik ekler. İletişim ve ara bağlantı

iOS cihazlarla uyumlu Paylaşmak için Dokun özelliği ekler. Tek dokunuşla fotoğraf ve dosya paylaşabilirsiniz.

Daha iyi bir ağ deneyimi için Wi-Fi bağlantılarının kararlılığını artırır.

Bluetooth bağlantılarının kararlılığını artırır ve uyumluluğunu genişletir.

iOS cihazlarla uyumlu Paylaşmak için Dokun özelliği ekler. Tek dokunuşla fotoğraf ve dosya paylaşabilirsiniz. Daha iyi bir ağ deneyimi için Wi-Fi bağlantılarının kararlılığını artırır. Bluetooth bağlantılarının kararlılığını artırır ve uyumluluğunu genişletir. Kamera

Fotoğraf modunda arka kamera ile çekilen fotoğrafların çok parlak olmasına neden olan bir sorunu giderir.

Fotoğraf modunda ana kamera ve telefoto lens ile çekilen fotoğrafların renklerini iyileştirir.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için kamera performansını ve kararlılığını iyileştirir.

Fotoğraf modunda arka kamera ile çekilen fotoğrafların çok parlak olmasına neden olan bir sorunu giderir. Fotoğraf modunda ana kamera ve telefoto lens ile çekilen fotoğrafların renklerini iyileştirir. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için kamera performansını ve kararlılığını iyileştirir. Sistem

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Canlı Uyarılara şarj durumu ekler.

Sistem kararlılığını ve performansını iyileştirir.

Sistem güvenliğini artırmak için Aralık 2024 Android güvenlik yamasını entegre eder.

OnePlus 13R teknik özellikleri