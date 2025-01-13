OnePlus 13R ilk güncellemesini aldı: İşte yenilikler

- Üst düzey özellikler sunan OnePlus 13R modeli ilk yazılım güncellemesine ulaştı.
OnePlus 13R geçen hafta küresel pazarda piyasaya çıktı. Çin’de tanıtılan OnePlus Ace 5’in global sürümü olarak lanse edilen model, kısa sürede ilk güncellemesini aldı.
OnePlus’ın yeni modeli global pazarda henüz ilk günlerden büyük bir ilgi topladı. Cihaz resmi sunumundan birkaç gün sonra dünyanın her yerindeki tüketicilere iyileştirmeler getirmeye odaklanan ve mevcut olduğu hemen hemen tüm pazarları hedefleyen yazılım güncellemesi ile karşımıza çıktı. Güncellemede kullanıcılar için yeni özellikler sunuldu. İşte detaylar…
OnePlus 13R için gelen güncelleme neler sunuyor?
“OxygenOS 15.0.0.403” olarak adlandırılan güncelleme, sunulduğu ülkelerde farklı yazılım sürümleri sunuyor. Hindistan’da CPH2691_15.0.0.403(EX01), Kuzey Amerika’da CPH2647_15.0.0.403(EX01), Avrupa ve global sürümde CPH2645_15.0.0.403(EX01) olarak tanımlanıyor.
Güncellemenin değişiklik günlüğü genel olarak Wi-Fi ve Bluetooth’un, kamera ve sistem kararlılığının iyileştirildiği belirtiliyor. Aynı zamanda fotoğraflarda parlaklık düzeltmesinin, kişiselleştirilmiş filigranların eklenmesinin, “paylaşmak için dokun” işlevinin iyileştirildiği bizlere gösteriliyor. Aralık 2024 güvenlik yaması da beraberinde geliyor.
GSMArena’nın paylaştığı detaylara göre OnePlus 13R için gelen ilk güncelleme şu yenilikleri içeriyor:
- Uygulamalar
Kişiselleştirilmiş filigranlar için Fotoğraflar’a yeni bir özellik ekler.
- İletişim ve ara bağlantı
iOS cihazlarla uyumlu Paylaşmak için Dokun özelliği ekler. Tek dokunuşla fotoğraf ve dosya paylaşabilirsiniz.
Daha iyi bir ağ deneyimi için Wi-Fi bağlantılarının kararlılığını artırır.
Bluetooth bağlantılarının kararlılığını artırır ve uyumluluğunu genişletir.
- Kamera
Fotoğraf modunda arka kamera ile çekilen fotoğrafların çok parlak olmasına neden olan bir sorunu giderir.
Fotoğraf modunda ana kamera ve telefoto lens ile çekilen fotoğrafların renklerini iyileştirir.
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için kamera performansını ve kararlılığını iyileştirir.
- Sistem
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Canlı Uyarılara şarj durumu ekler.
Sistem kararlılığını ve performansını iyileştirir.
Sistem güvenliğini artırmak için Aralık 2024 Android güvenlik yamasını entegre eder.
OnePlus 13R teknik özellikleri
- Ekran: 6,78 inç AMOLED ekran, 2780 × 1264 piksel 1,5K çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 1,07 milyar renk desteği, 4.500 nit zirve parlaklık, HDR10+ ve Dolby Vision özellikli HDR, Gorilla Glass 7i koruması
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolama
- Arka kamera: 50 MP Sony LYT-700 (f/1,8 diyafram açıklığı, OIS) ana kamera / ISOCELL S5KJN5 50 MP telefoto (f/2,0 diyafram açıklığı, 2x yakınlaştırma) / 8 MP ultra geniş (f/2,2 diyafram açıklığı, 112°)
- Selfie kamerası: f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS
- Batarya kapasitesi: 80W şarjlı 6.000 mAh pil
- Boyutlar: 161,8 x 75,8 x 8,1 mm
- Ağırlık: 206 g (siyah veya titanyum), 223 g (seramik yeşili)
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OxygenOS 15 kullanıcı arayüzü