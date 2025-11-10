Orta seviye canavarı Vivo Y500 Pro resmen tanıtıldı

Reklam

Vivo Y500, 7.000 mAh'lik devasa batarya gücüyle resmen duyuruldu.

Cihaz, gücünü MediaTek imzalı Dimensity 7300 yonga setinden sağlıyor.

90W hızlı şarj gücüne sahip model, iddialı özelliklerinin yanı sıra şık tasarımıyla da dikkat topluyor.

Vivo’nun Y serisi akıllı telefon ailesinin yeni üyesi duyuruldu. Eylül ayında tanıtılan Vivo Y500 5G’den sonra gelen Vivo Y500 Pro, orta seviye donanımı ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeviriyor.

Cihaz, yaklaşık iki ay önce gördüğümüz tasarım formülünün neredeyse aynısını uyguluyor. Cihazın arka tarafında dairesel bir kamera modülü yer alıyor. Aynı zamanda biraz daha küçük boyutuna rağmen bazı yönlerden bir miktar daha güçlü özellikler barındırarak ismindeki “Pro” etiketinin hakkını veriyor.

Vivo Y500 Pro özellikleri

Boyutlar: 160,2 x 74,5 x 7,8 mm

Ağırlık: 192,6 gram

Ekran: 1,5K çözünürlüklü (1260 x 2800 piksel) 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına ve maksimum 1.600 nit parlaklık desteği

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB UFS 2.2 depolama alanı

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera (f/2.5)

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (f/1.9, OIS) ve 2 MP sensörlü yardımcı lens

Batarya kapasitesi: 90W şarjlı Si/C 7.000 mAh pil

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ekran altı optik parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör ve IP68 sertifikası

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6 kullanıcı arayüzü

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre Vivo’nun yeni telefonu 1.5K çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 1.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,67 inç AMOLED ekranla donatılıyor. Ekranın alt kısmında biyometrik parmak izi sensörü ve üst kısmında 32 MP selfie kamerası yer alıyor.

Vivo Y500 Pro modelinin arka tarafında mobil fotoğrafçılar için iddialı bir kamera seti mevcut. Fakat cihaz, büyük kamera modülüne rağmen yalnızca iki kamera sensörüne ev sahipliği yapıyor.

Kamera setinde optik görüntü sabitleme (OIS) ve 30x’e kadar dijital yakınlaştırma desteği sunan Samsung’un 200 MP HP5 ana sensörü ve yalnızca 2 MP’lik ikincil bir yardımcı sensör yer alıyor.

Vivo’ya göre hem arka hem de ön kamera kurulumu 4K’ya kadar video kaydı yapabiliyor. Modülün üstündeki üçüncü sensör ise yalnızca bir kızılötesi uzaktan kumanda görevi görüyor.

Vivo Y500 Pro cihazı 7.000 mAh’lik büyük silikon-karbon bataryayla donatılıyor. Cihazda 90W hızlı şarj desteği bulunuyor. Aynı zamanda Android 16 tabanlı OriginOS 6 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Orta seviye yeni Vivo modeli 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla güçlendiriliyor. Cihaz, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7400 çipinden güç alıyor.

Vivo Y500 Pro fiyatı

Yeni orta segment Vivo modeli Clouds and Gold, Light Green, Soft Pink ve Titanium Black olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle listeleniyor. İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan telefon, 1.799 CNY (yaklaşık 10 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla tüketicilere hitap ediyor.