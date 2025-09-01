Bütçe dostu Vivo Y500 5G tanıtıldı: 8.200 mAh pil ve 12 GB RAM

Vivo Y500 5G resmen tanıtıldı.

8.200 mAh pil kapasitesine sahip cihaz, geniş batarya performansıyla öne çıkıyor.

Günlük kullanım için ideal olan model, bütçe dostu fiyatlarla ilk olarak Çin'de satışa sunuluyor.

Vivo’dan uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için yeni bir seçenek geldi. Bütçe dostu fiyat etiketiyle öne çıkan Vivo Y500 5G güçlü teknik özellikleri ile resmen tanıtıldı.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 8.200 mAh’lik devasa pil kapasitesi yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar prize bağımlı kalmadan özgürce mobil deneyimden yararlanabiliyor.

Vivo Y500 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2392 x 1080 piksel) sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı desteği

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB UFS 3.1 depolama alanı

Selfie kamerası: 8 MP (f/2.05) ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.8) ve 2 MP sensörlü yardımcı lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ekran altı optik parmak izi okuyucu, IP69 sertifikası

Boyutlar: 163,1 x 75,9 x 8,3 mm

Ağırlık: 213 gram

Batarya kapasitesi: 90W şarjlı 8.200 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü

GSMArena’ya göre Vivo’nun yeni telefonu 2392 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,77 inç AMOLED panele sahip. İlginç bir şekilde parlaklık hakkında herhangi bir bilgi bulunmasa da Vivo “güneş ışığında iyi okunabilirlik” vaat ediyor. Panelin yanında yüksek çözünürlüklü bir stereo ses sistemi de bulunuyor.

Vivo Y500 5G, 8 GB veya 12 GB RAM ve 128 GB, 256 GB veya 512 GB UFS 3.1 depolama alanıyla desteklenen bir MediaTek Dimensity 7300 yonga setiyle donatılıyor. Bu sayede günlük kullanımda iyi bir performans sunuluyor.

8 MP selfie lensi ve 50 MP ana sensörün yanı sıra derinlik algılama için 2 MP yardımcı sensörden oluşan kamera kurulumunda da sadelik görülüyor. Bu tür giriş seviyesi akıllı telefonlarda alışılageldiği gibi, Vivo görüntüyü geliştirmek için “yapay zeka yetenekleri” kullandığını iddia ediyor.

Cihazın en güçlü yanı, daha önce yalnızca tabletlerde ve birkaç telefonda bulunan etkileyici 8.200 mAh kapasiteli bataryası oluyor. Üstelik telefonda 90W hızlı şarj özelliği de destekleniyor. Telefonda ayrıca 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantıları mevcut. Model Android 15 tabanlı OriginOS 5 arayüzüyle çalışıyor.

Vivo Y500 5G fiyatı

Vivo’nun yeni telefonu şu anda yalnızca Çin pazarında satılıyor. Cihaz 1.399 CNY (yaklaşık 8 bin TL) başlangıç fiyatıyla raflarda boy gösteriyor.

Telefonun Türkiye’ye ne zaman geleceği ise şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Son olarak Vivo’nun geçtiğimiz aylarda yine uygun fiyata sahip olan Vivo Y300 5G’yi de tanıttığını eklemekte fayda var.