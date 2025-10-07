Menüyü Kapat
    Samsung’un yeni 200 MP kamera sensörü: ISOCELL HP5 neler sunuyor?

    Samsung, üst düzey telefonlarda kullanılacak yeni 200 MP ISOCELL HP5 kamera sensörünü resmen tanıttı.
    Samsung ISOCELL HP5
    • Samsung, yeni kamera sensörü ISOCELL HP5'i tanıttı.
    • 200 MP çözünürlük kalitesine sahip bu sensör, selefine göre daha küçük piksel boyutlarına sahip.
    • Bununla birlikte selefinden daha daha gelişmiş ışık emilimi ve renk doğruluğu sunuyor.

    Samsung, amiral gemisi telefonlarında kullanacağı yeni kamera sensörünü tanıttı. 200 MP kalitesinde çekimler vaat eden ISOCELL HP5 sensörü sessiz sedasız bir şekilde duyuruldu. Şirketin resmi internet sitesinde bu sensör için özel bir sayfa oluşturuldu.

    Üst düzey cihazlarda benimsenecek bu sensör, mobil fotoğrafçılar için kaliteli bir deneyime kapı aralayacak. Öte yandan bu sensörün yalnızca Samsung’un telefonlarında kullanılmayacağını da ekleyelim. Bu sensörden yararlanacak modeller arasında Realme GT 8 Pro, OPPO Find X9 Pro ve OPPO Reno 15 serisi akıllı telefon ailesinin yer alması bekleniyor.

    Geleceğin amiral gemilerine güç verecek sensör

    HP5, önceki modellere kıyasla daha kompakt bir boyut sunuyor. Bununla birlikte büyük miktarda ışık yakalamasını sağlayan iyileştirmelerle beraber çok yönlü bir deneyim ortaya koyuyor. Samsung, piksel azaltma gibi tarihi bir zorluğun başarıyla üstesinden geliyor.

    Samsung’un yaptığı resmi açıklamaya göre piksel boyutlarının küçültülmesi (dünyada ilk kez burada 0,5 µm olarak uygulandı), ışık alma alanında ve dolayısıyla görüntü kalitesinde bir azalmayla sonuçlanıyor. Şirket, daha parlak ve daha keskin görüntüler sağlayan ve mevcut boyut kısıtlamalarının ötesine geçen gelişmiş teknolojilerin birleşimi sayesinde bu sınırlamaların üstesinden geldiğini iddia ediyor.

    ISOCELL HP5 kamera sensörü

    Bu süreçteki önemli bir unsur, gelen ışığı daha etkili bir şekilde odaklayan ve difüzyon ve kırılmalar gibi istenmeyen olayları en aza indiren ultra hassas bir mikro lensin entegrasyon oluyor. Buna pikseller arasındaki girişimi ve istenmeyen ışık emilimini en aza indirmek için gerekli olan son derece hassas bir DTI yapısı da ekleniyor.

    ISOCELL HP5 üst düzey performansına rağmen nispeten küçük bir 1/1,56 inç formatına sahip. Görüntü sensörü, HDR formatı için tam destek sunuyor. Ayrıca 2x binning işlemi (piksel gruplama) sayesinde iyi kaliteyi koruyan 2x sensör içi yakınlaştırmayı da mümkün hale getiriyor.

    Video kaydı konusunda da sensör güçlü bir yapı sunuyor. 30 FPS’de 8K çözünürlüğe ulaşabiliyor. 10 bit renk derinliğiyle çalışarak zengin ve ayrıntılı renk üretimi sağlıyor.

    Samsung ISOCELL HP5 teknik özellikleri

    Çözünürlük 200 Megapiksel (MP)
    Piksel boyutu 0.56μm
    Sensör boyutu 1/1.4 inç
    Renk filtresi Tetra²pixel (16-in-1)
    Otomatik odaklama Super QPD
    Video kaydı 8K @ 30fps
    Yüksek Dinamik Aralık (HDR) Smart-ISO Pro
    Düşük ışık performansı Gelişmiş Piksel Birleştirme
    Sürekli çekim Yüksek Hızlı Seri Çekim

