Apple’dan 20. yaş sürprizi: iPhone XX ekran altı kamerayla gelecek

Apple, 2027'de piyasaya sürmesi beklenen 20. yıl dönümüne özel modelinde ön kamerayı ekranın altına taşımayı planlıyor.

Şirket bu sayede cihazın ekranında hiçbir görünür kesik olmadan tam ekran deneyimi sağlayacak.

Ekran altı Face ID teknolojisinin ise öncelikle 2026 yılındaki iPhone 18 Pro modellerinde kullanılması bekleniyor.

2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan 20. yıl dönümüne özel iPhone XX modelinin önemli bir tasarım değişikliğine sahip olacağı söyleniyor. İddialara göre Apple, ön kamerayı ekranın altına gizleyecek.

Uzun süredir beklenen model nihayet yolda

Ekran altı selfie kamerasına sahip bir iPhone söylentileri uzun süredir ortalıkta dolaşıyor. The Elec, Nisan 2024’te Apple’ın tedarikçilerinden LG Innotek’in böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını bildirmişti.

MacRumors’un haberine göre bu yeni bileşen, ekranın arkasına gizlenmiş kameraların karşılaştığı bir sorun olan daha fazla ışığı yakalamayı amaçlayan “serbest biçimli” çok lensli bir sisteme sahip olacak.

Digital Chat Station’dan gelen son raporlar, iPhone XX’in ayrıca başka önemli tasarım değişiklikleri de sunacağına işaret ediyor.

Önceki raporlar, çerçevesiz bir tasarıma vurguluyordu. Ekran, cihazın dört tarafını da kaplayacak şekilde kavisli kenarlara sahip olacaktı.

Apple’ın ayrıca 2017’de iPhone 9’u atlayıp doğrudan iPhone X’e geçtiği zamanki tavrını tekrarlaması bekleniyor. Bu sefer eğilimler iPhone 19’un olmayacağını gösteriyor.

Apple nihayet Android rakiplerine cevap verecek

Bu yenilik bazı Android akıllı telefonlarda uzun yıllardır zaten mevcuttu. Fakat merakla beklenen özellik, daha önce hiçbir Apple ürününde görülmemişti.

Örneğin Samsung’un Galaxy Z Fold serisi bu konuda öne çıkıyor. Güney Koreli marka, lensi ve sensörü yıllarca dahili ekranın altına gizledikten sonra Galaxy Z Fold 7‘de geleneksel “çentik” tasarımına geri döndü.

Bu hamle tasarım açısından bir geri adım olsa da görüntü kalitesinde etkileyici bir sıçrama yaşandı. 4 megapiksel sensörden 10 megapiksel sensöre geçildi.

Bu girişimlerden vazgeçen diğer markalar Xiaomi ve Motorola oldu. Bu teknolojiyi kullanan son modelleri 2021’den itibaren Xiaomi Mix 4 ve Motorola Edge X30 olarak karşımıza çıktı.

Şu anda büyük markalar arasında yalnızca ZTE’nin bazı Nubia modellerinde bu formata yatırım yapmaya devam ediyor. Örneğin yakın zaman önce çıkan RedMagic 11 Pro serisi de ekran altı kamerayla duyuruldu.

Son olarak yakın tarihli bazı raporlar, katlanabilir iPhone modelinin de ekran altı kamera desteğiyle geleceğine işaret ediyor.